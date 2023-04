La mitica Agrifiera ha aperto i battenti Un’edizione nel segno di cultura e innovazione

PONTASSERCHIO (San Giuliano Terme)

Al via la 113° edizione dell’Agrifiera 2023. È iniziata la secolare fiera di Pontasserchio che attira visitatori da tutta la regione con stand agricoli, commerciali ed enogastronomici. Grande novità di quest’anno sarà la presenza all’interno della manifestazione dell’anticipazione del Festival della Robotica previsto a Pisa dal 19 al 21 maggio, che ospiterà un focus sui robot utilizzati nel mondo dell’agricoltura promossi dall’Università di Pisa.

"La filosofia di questa manifestazione è sempre stata quella di stare al passo con i tempi, ma sempre ricordando il nostro territorio e le nostre tradizioni di paese agricolo" ha detto Lucia Scatena, vicesindaca di San Giuliano Terme con delega alla Agrifiera. Al taglio del nastro anche il sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio che ha rilanciato l’obiettivo di "andare oltre le 120 mila presenze" e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha ricordato come la fiera lanci un forte messaggio sull’importanza della filiera corta.

"L’Agrifiera riesce a mettere insieme la tradizione con l’innovazione – ha detto Mazzeo -, la politica deve avere la capacità di anticipare il progresso o il nostro territorio rimarrà indietro". Tra le autorità del territorio anche il presidente dell’ente parco di San Rossore, Lorenzo Bani, il presidente del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli, Valter Tamburini, presidente della camera di commercio Toscana Nord-Ovest e il presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori. Che oltre a rilanciare la ormai sempre più agguerrita sfida della torta più buona tra Vecchiano e San Giuliano, ha ricordato l’importanza di eventi come questo per "mantenere e rafforzare i rapporti tra i paesi".

Non sono mancati i rappresentati della città bavarese di Bad Tolz, gemellata con San Giuliano Terme e che hanno portato in dono casse di birra. La fiera andrà avanti fino al 1° maggio, al parco della Pace di Pontasserchio. Sono confermati anche i giorni ad ingresso gratuito previsti il 24, il 26, il 27 e il 28 aprile. Nelle "Giornate del territorio" delle domeniche 23 e 30 aprile potranno entrare gratuitamente i residenti del comune di San Giuliano Terme dopo l’esposizione di un documento di residenza. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Entrano gratis i bambini fino a 10 anni, gli over 70 e le persone con disabilità con accompagnatore. Possono entrare anche gli amici a quattro zampe purché, ovviamente, tenuti al guinzaglio e con i proprietari muniti di materiale per la raccolta delle deiezioni. La Fiera è aperta: tutti i giorni dalle ore 10 alle 20. Per questa edizione saranno messi a disposizione maggiori spazi per i parcheggi e quindi non si renderà dunque necessario predisporre il trasporto connavetta.

Enrico Mattia Del Punta