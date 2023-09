Domenica 24 settembre alle 21 al Teatro della Valgraziosa a Calci (Pisa), in via della Propositura, va in scena “La migliore versione di me”, di e con Silvia Frasson. In collaborazione con “Dalla Parte dei Bambini odvAssociazione per la promozione dell’affidamento e dell’adozione” e l’associazione “Famiglia Aperta aps di Pisa”. Abito di scena di Dina Verdi e il disegno luci è di Carolina Agostini. Per i 30 anni di attività, l’Associazione “Famiglia Aperta Aps”di Pisa chiama a raccolta il popolo di Utopia per festeggiare questo traguardo e lo fa attraverso un viaggio teatrale che racconta l’affido familiare. Tanti personaggi, ognuno immerso nel suo spaccato di vita. Su tutto, lo sguardo dei bambini che comprendono, accolgono, sanno prima e meglio.

Lo spettacolo è nato da una raccolta di testimonianze e interviste e ci accompagna passo per passo nel mondo dell’affido. Ci strappa risate e commozione, con il tipico sguardo emozionante e coinvolgente della brava Silvia Frasson. Ci apre domande sull’essere madre e genitori, sulla famiglia, sulle possibilità infinite di amore che ci sono nella vita. Sulla vita, che a volte è complicata, ma è una complicazione che riguarda tutti, nessuno escluso e quindi avvicina. Per scoprire la migliore versione di noi. Per scoprire la migliore versione di noi: www.famigliaaperta.it e Facebook: Famiglia Aperta Aps Pisa.

Ingresso euro 8. Alle 20 cena convenzionata con i ristoranti del paese. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una visita alla Certosa di Calci.