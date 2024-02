La Maratona si ‘scalda’: "Benefici per tutta la città"

La Maratona di Pisa gioca d’anticipo e annuncia, in pompa magna, la XXV edizione dell’evento che attrae annualmente corridori professionisti e amatori da tutto il mondo, sotto la Torre Pendente. Ieri infatti è stata presentata l’edizione 2024 che si svolgerà il prossimo 15 dicembre. Confermate le corse in programma, con la classica maratona da 42,195 chilometri, ma anche la Pisanina Mezza Maratona, da quest’anno omologata Fidal. Inoltre la non competitiva 4 Miglia Family Run. Le iscrizioni sono già cominciate lo scorso 25 gennaio, con le prime 300 adesioni a 11 mesi dalla corsa. Chi si iscriverà prima del 18 febbraio e del 25 giugno avrà una tariffa ridotta. L’evento, organizzato da 1063 AD, presentato in pompa magna all’Hotel Duomo, ha portato tutte le istituzioni pisane dalla stessa parte.

Il sindaco Michele Conti ha ribadito l’importanza della Maratona per la città di Pisa: "E’ nostro dovere catalizzare il più possibile l’attenzione per l’evento - dichiara Conti -. Albergatori, commercianti e imprenditori potranno beneficiare di un volano economico". Nelle scorse settimane in città è infuriata la polemica sul blocco, per alcune ore, di alcune arterie cittadine in fatto di viabilità. Una polemica spenta proprio dal primo cittadino: "Ben vengano manifestazioni di questo tipo, anche se possono causare un po’ di disagio per il traffico - ribadisce Conti -. Gli organizzatori avranno sempre degli alleati in Comune". Il sindaco conclude il suo intervento con un annuncio a sorpresa: "Anche io e l’assessore Frida Scarpa parteciperemo alla Maratona quest’anno. Dovremo fare un programma di allenamento per fare bella figura". Proprio l’assessore allo sport svela la strategia da seguire: "Partire così presto consentirà alle associazioni di promuovere l’evento nei loro palinsesti promozionali relativi al turismo - dichiara Scarpa -. Manifestazioni di questo tipo portano un importante indotto alla città, i 2800 iscritti dell’ultima edizione spingono l’associazione e l’amministrazione a far meglio. Sappiamo che sarà un anno difficile perché questo è anno olimpico".

All’evento di presentazione erano presenti anche il delegato per i rapporti con il territorio dell’Università di Pisa Marco Macchia, il presidente dell’Opera della Primaziale Andrea Maestrelli, il presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi, oltre a una rappresentanza di Cna e Federalberghi. "La Maratona è un evento cittadino con grande riscontro pur essendo diventato di respiro internazionale - dichiara Maestrelli -. La Primaziale è orgogliosa perché piazza del Duomo sia stata scelta ancora come punto d’arrivo della gara". Per i 25 anni verrà anche realizzato un enorme puzzle, per il Guinness dei Primati, situato in piazza, recante le bandiere di tutti i paesi partecipanti (l’anno scorso quasi 80 da tutto il Mondo).