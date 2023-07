La mappa Bonus bebé, mamme e idrico

Tempo di benefit fra opportunità e burocrazia. Abbiamo fatto una mappa dei principali bonus dei comuni di Pisa e provincia. Dai bonus Bebè del

Comune di Cascina, a quelli per l’asilo nido e per le future mamme del Comune di Vicopisano, passando per il bonus elettrico per disagio fisico e il bonus energia stanziato dal Comune di Vecchiano, con il contributo della Fondazione Pisa, a sostegno dei nuclei familiari con un Isee più basso. Ecco dove e quando richiederli. E come consultare le graduatorie del bonus idrico a sostegno delle famiglie.

Tutte le informazioni sono reperibili nei siti dei rispettivi comuni.

Ha collaborato alla pagina Giulia De Ieso