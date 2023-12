La Magistratura di Santa Maria fa beneficenza negli ospedali della Toscana

Pisa, 16 dicembre 2023 - Il Gioco del Ponte non si ferma e il cuore delle magistrature continua a battere, specialmente durante le festività natalizie. I ragazzi della squadra di Santa Maria, coadiuvati dall'associazione Dea Flora, hanno infatti deciso di fare beneficenza negli ospedali della Toscana. "L'iniziativa è partita per fare un pensierino ai bimbi ricoverati in Oncologia - riferisce Giovanni Crispino, in rappresentanza della magistratura -. "Due ragazzi del Santa Maria infatti stanno vivendo una situazione personale e familiare molto delicata direttamente o indirettamente, ragion per cui abbiamo deciso di dare una mano ai bambini e ai medici dei reparti di Oncologia". Questo weekend infatti gli esponenti di Santa Maria si recheranno in ben tre ospedali, partendo dal Lotti di Pontedera, proseguendo a Massa e concludendo il loro tour di doni al Santa Chiara di Pisa. "Verrà donato a tutti i bambini un panettoncino ed un piccolo peluche - prosegue Crispino, in rappresentanza di Santa Maria -. Al reparto invece verrà donato un panettone con una bottiglia di vino della nostra squadra, un modo per ringraziare i medici del loro lavoro impeccabile per migliorare e salvare la vita di tante persone. In chiusura - riferisce Crispino - pubblicheremo qualche foto scattata in questi incontri con la nostra bandiera e la delegazione da postare sui nostri canali ufficiali della squadra". Si partirà questa mattina dall'Ospedale di Pontedera, mentre alle 15 tre ragazzi di Santa Maria si recheranno a Massa. Domattina invece alle 10.30 appuntamento al Santa Chiara per la chiusura di questo tour di beneficenza. "Vogliamo ancora svolgere tante altre iniziative - conclude Crispino -. In questo momento stiamo aspettando le nomine per il Gioco del Ponte, ecco perché ci siamo avvalsi dalla associazione Dea Flora. Le prossime iniziative saranno più ufficiali, ma volevamo fare qualcosa di tangibile in questo periodo di festività". Michele Bufalino