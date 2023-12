"La Magia del Natale" per ricostruire lo stabilimento "Gorgona"

L’associazionismo al servizio del litorale distrutto dal maltempo. L’obiettivo è la ricostruzione di una delle attività storiche, che sta tentando per l’ennesima volta di rialzarsi: il bagno Gorgona, il più antico stabilimento di Marina. Ad essere scesa in campo è l’associazione "I Cavalieri" che ha organizzato per questa sera alle 18.30 al ristorante Etoilé dentro il porto di Boccadarno un aperitivo solidale, invitando i soci (con familiari e amici) in occasione delle festività natalizie. Una iniziativa a favore del litorale che ha ottenuto il patrocinio del Comune e che è resa possibile grazie alla collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e Fondazione Arpa. Ospiti della serata il pianista Doady Giuliano e la vocal coach Silvia Spagnoli. Come anticipa il presidente dell’associazione Daniele Conti "l’intero ricavato sarà destinato al bagno Gorgona", una decisione presa di comune accordo e su input di Sib e Conflitorale. I danni subiti, infatti, sono ingenti così come i fondi necessari per poter tornare a pensare all’estate: "Ventimila euro per le strutture in legno, 25mila per le murature, 20mila per il rifacimento degli impianti" rivela Stefano Sbrana, titolare con la moglie, del Gorgona. Lo storico bagno - sorto sulle ceneri dell’Ospizio Marino all’indomani della seconda guerra mondiale - è il primo stabilimento balneare di Marina. Una struttura frequentata dalle famiglie e dai marinesi doc che, di generazione in generazione, è arrivata fino a Stefano Sbrana. "I lavori di ripristino per ora sono fermi, per iniziare a ricostruire è indispensabile che la diga venga potenziata e ricostruita. Senza protezione alla prossima mareggiata il rischio sarebbe di ritrovarci nuovamente con la struttura distrutta. Qualcosa è stato fatto ma poi l’operazione si è interrotta. Restiamo in attesa". Per partecipare all’aperitivo solidale è necessario confermare la presenza tramite e-mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamando il 335 5863364 .