La Luminara va in mostra

La storia della "Luminara" va in mostra dal 9 al 30 giugno, in occasione del Giugno Pisano, nella splendida Cornice di Palazzo Toscanelli. Partendo dal Breve Portus Kallaretani, statuto riccamente miniato con il quale, nel 1318, il Comune di Pisa stabiliva l’assetto del proprio dominio sulla città di Cagliari e nel quale si fa menzione proprio della "Luminara" da effettuarsi, analogamente a ciò che avveniva a Pisa, per le celebrazioni di S. Maria Assunta, ogni 14 agosto, in territorio sardo. Passando dalle "memorie" di cronachisti e viaggiatori che tra ‘500 e ‘600 descrissero in presa diretta le varie e sfarzose edizioni della "Luminara", per l’arrivo del Granduca Ferdinando nel 1587 e di Vittoria della Rovere del 1638. Fino ad arrivare alle celebrazioni per la traslazione delle reliquie di S. Ranieri del 1688 che sono da considerarsi il primo esempio di illuminazione scenografica dei Lungarni così come giunta fino a noi. La mostra "Luminara – Devozione popolare tra Medioevo e Barocco" è a cura dell’Archivio di Stato di Pisa con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa.

"Una grande occasione per rilanciare la candidatura della Luminara a Patrimonio immateriale dell’Unesco", conferma il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli. "La Luminara – aggiunge Pieragnoli – è un evento unico al mondo e dobbiamo lavorare per farla conoscere maggiormente comunicando ogni iniziativa con congruo anticipo per consentire agli operatori un’adeguata promozione e programmazione. Eventi di livello come questo permettono di promuovere Pisa anche al di fuori dei tradizionali percorsi turistici".

La mostra sarà completata da alcuni progetti di "maschere", oggi conosciute come "biancheria", per la decorazione di Palazzo Reale, Palazzo Vitelli e Palazzo Arcivescovado, provenienti dall’Archivio di Stato di Firenze, che mostrano la particolare cura e inventiva architettonica barocca, che vestiva di nuovo le facciate, e che era destinata ad impressionare cittadini e visitatori. Nella giornata di inaugurazione, l’evento sarà accompagnato da un concerto in collaborazione con l’Associazione Fanny Mendelssohn, con Francesco Di Rosa, oboe, Paolo Ardinghi, violino, Niccolò Corsaro, viola, Leonardo Giovannini, violoncello. Orari e modalità di apertura della mostra: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di tutte le domeniche e del 17 giugno. Entrata libera e gratuita.

Ilaria Vallerini