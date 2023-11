La libertà si ferma al sesto anello

Quando i giovani scendono in piazza e manifestano per qualcosa o contro qualcuno è nostro dovere ascoltarli. Perché nel loro urlare, cantare, suonare tamburi e trombette, si legge lo spirito della libertà, la voglia di rompere gli schemi, il desiderio di sentirsi importanti e il gruppo dà questa forza. Giovani, talvolta invisibili agli occhi degli adulti, che chiedono di essere visti perché spesso mentre noi ci guardiamo il dito loro mirano la luna. Ma quanto accaduto venerdì mattina in piazza dei Miracoli travalica la voglia di urlare il proprio credo e soprattutto denota l’incapacità di fermarsi un minuto prima, perché di fronte a un monumento come la Torre il sentimento che deve prevalere è quello del rispetto.