La lezione del dottor Roberto Azzone all’Unidea

Incontro all’Unidea. Al Centro pisano cultura permanente – Università degli Adulti (Uni.De.A.) di Pisa il dottor Roberto Azzone, specialista in Ortopedia e in Medicina dello Sport, ha condotto un ciclo di lezioni sul trattamento conservativo e chirurgico dell’alluce valgo e sull’artrosi di ginocchio. Le lezioni si sono svolte con un’ampia partecipazione e interesse data l’attualità degli argomenti. Il chirurgo ha elencato i più attuali trattamenti conservativi e chirurgici sia per l’alluce valgo che per l’artrosi di ginocchio. Durante le lezioni l’ortopedico Roberto Azzone ha illustrato come prevenire e ritardare l’alluce valgo e quali siano i sintomi e le motivazioni che portano il paziente al trattamento chirurgico. Sono state spiegate varie tecniche chirurgiche, le più attuali e idonee, a seconda della gravità dell’alluce valgo. Ha altresì esposto come rallentare l’artrosi del ginocchio e pertanto procrastinare l’eventuale artroprotesi con vari metodi, fra cui stile di vita, terapie mediche per il dolore, metodiche infiltrative con acido ialuronico, con gel piastrinico e con cellule staminali mesenchimali. Lo specialista o il sanitario ha ben chiarito quando intervenire chirurgicamente nell’artrosi di ginocchio e quale sia la protesi più idonea da impiantare al paziente, “personalizzandola” da caso a caso. Ha anche introdotto il concetto, fatto realtà, di impianto di protesi ‘robot assistita’. Trattato anche il “management” e il protocollo riabilitativo post-intervento per i singoli casi di alluce valgo e di protesi di ginocchio. Molte sono state le domande e gli interventi dei partecipanti.