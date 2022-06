La Lega sul commercio "Disorganizzazione e clamorosi ritardi"

"Il bilancio della fiera per la festa patronale non è stato quello che molti si aspettavano dopo i lunghi mesi del Covid. Il centro di Cascina si sta svuotando, molti negozi hanno chiuso e quelli che sono rimasti, faticano a lavorare. Quest’anno il Comune ha predisposto una nuova organizzazione delle bancarelle della fiera, aprendo anche la piazza dei Caduti. Ai titolari di bar e ristoranti, l’amministrazione comunale aveva promesso di concedere un più ampio uso degli spazi all’aperto. Una promessa che non si è poi concretizzata". E’ duro l’attacco a sindaco e assessore al Commercio sferrato a Leonardo Cosentini (foto) ed Elena Meini (Lega). "Stiamo assistendo, increduli ad una serie di non scelte, forse per paura di scontentare qualcuno, finendo invece per scontentare tutti; perché questa è una amministrazione che non amministra". Il capogruppo dell’opposizione Leonardo Cosentini aggiunge: "Questa amministrazione non ha una visione di prospettiva, su cosa vuole fare del centro storico. Non investe risorse per cercare di risollevare le sorti di corso Matteotti perché è ormai evidente come sia la prima a non credere in una possibilità di ripresa delle attività sul Corso". "I commercianti – afferma Elena Meini – non sanno ancora se nel centro storico saranno organizzate manifestazioni serali. Se qualcuno vuole organizzare un programma di serate estive non può farlo per non sovrapporsi con il cartellone dell’estate che di solito il Comune organizzava".