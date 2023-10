La kermesse Cibo e vino

Il paradiso sensoriale a cielo aperto, un salotto nel centro storico per gustare cibo e vino del nostro territorio, in tutte le sue ricchezze e sfaccettature. Torna a Pisa, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II dal 20 al 22 ottobre, la kermesse enogastronomica Pisa Food & Wine, con oltre 80 produttori e un programma fitto di degustazioni, e masterclass sulla Doc Terre di Pisa, show cooking e anche spazi dedicati ai bambini, con aree giochi e laboratori per educare al sano gusto.

La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, ha iniziato quest’anno un percorso "green" per rispettare dei "CAM eventi", il disciplinare sui Criteri Ambientali Minimi fissati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica approvato a dicembre 2022 e dedicato alle attività culturali ed espositive. "L’accoglienza e l’ospitalità, la socialità delle Terre di Pisa, sono al centro di questo evento nel cuore della città- ha sottolineato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini durante la conferenza di presentazione dell’appuntamento. "Il Festival – ha afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - è un evento che negli anni ha conquistato un posto di rilievo nella promozione del territorio e del marchio "Terre di Pisa", che convintamente stiamo continuando a promuovere, insieme agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, con risorse finanziarie, iniziative diversificate ed impegno costante".

Tra gli stand sarà possibile trovare e gustare il tartufo bianco, il cioccolato artigianale, i salumi e i formaggi stagionati, il miele, i dolci e la birra, accanto agli oli extravergini d’oliva freschi di frangitura. Immancabile protagonista il vino, che suggella le eccellenze del territorio. Sabato 21 a pranzo e cena è in programma l’atteso appuntamento con Chef Max Mariola con i prodotti del territorio protagonisti di due suoi show cooking, un evento su prenotazione. La kermesse enogastronomica vuole essere anche un faro rivolto all’educazione alimentare: grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa, sono previste iniziative educative che promuovono la consapevolezza su come gustare e apprezzare i cibi nella loro autenticità.

Alessandra Alderigi