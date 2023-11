La IV Don Milani (Gamerra) in visita alla redazione

PISA

Mattinata di confronto ieri con i piccoli cronisti. La IV della scuola primaria Don Milani (Istituto comprensivo Gamerra di Pisa) in visita alla redazione de La Nazione di Pisa in largo Menotti. Gli studenti, accompagnati dalle loro docenti e accolti dalla collega Antonia Casini, hanno visto, passo passo, come nasce un giornale. Hanno imparato che cosa è una notizia e come si deve scrivere, la titolazione e l’importanza delle immagini anche grazie alla testimonianza del fotografo Enrico Mattia Del Punta che ha poi immortalato questo momento (nella foto in alto per Valtriani).

Un viaggio nella fabbrica delle notizie, con le fonti e il dovere di verificarle sempre; la scelta e la gerarchia delle news, ma anche l’attacco di un pezzo, lo svolgimento e la conclusione. Tante le domande nate dai bambini sui fatti che li hanno coinvolti in prima persona. Ma anche sul giornale e le sue dinamiche. Gli orari ("Ma a che ora hai cenato, poi, quella sera che non trovavano più un bambino a Marina?"); le caratteristiche di un giornalista e le riunioni di redazione.

Eccoli i piccoli giornalisti. Malvina Aricò, Bianka Belgio, Vita Commisso, Samuele D’Alessandro, Mattia Del Monaco, Raihana Fanny, Daisy Ferrari, Giovanni Franco, Ezra Gemmi, Rachele Giannella, Ettore Gneri, Sarah Kolb, Lisa Morlino, Jonathan Onofrei, Bianca Orlandini, Leonardo Rametta, Aida Scazzi, Romeo Scorrano, Gabriele Tatti, Emanuele Vanello, Kamila Varlamova, Maya Zambito. Sono stati accompagnati dalle insegnanti: Claudia Alpigiani, Lucia Damone e Ilaria Sabatini.