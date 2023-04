"La grazia" va in scena al Teatro Nuovo

Pisa, 27 aprile 2023 - La Grazia è una reazione, un modus operandi. Qualcosa che ha a che fare con le parole che i personaggi utilizzano per comunicare, le immagini che creano, gli oggetti che utilizzano e quelli che evocano. In scena “La grazia” sabato 29 aprile alle 21.30 al Teatro Nuovo di Pisa. Un testo di Luca Oldani per la regia Irene Serini, con Giorgio Vierda, Luca Oldani. Un testo ricco di cose “graziose” o “piene di grazia” citate o vissute. Oggetti complicati, complessi ma leggeri, che sono frutto o fanno parte di un processo che logicamente sembra oscuro, poco accessibile a livello razionale. Le meringhe, ad esempio, che compaiono nel testo e hanno un ruolo, bizzarro se vogliamo. La meringa è un dolce che viene dalla gallina (frase forte, ma andando all'osso è questo che è, un dolce che viene dalla gallina), qualcosa che c'entra con la maternità, la vita, l'inizio di un qualcosa, che è anche una cosa pesante, quale che sia la nostra accezione di questa parola; “pesante”. Quando entriamo in contatto con questi oggetti (o altre cose della vita che hanno questa consistenza leggera e complessa, tipo l'amore o l'amicizia o il rapporto con noi stessi), data la loro complessità, proviamo dolore perché non li capiamo, e il nostro modo di reagire a questo dolore è qualcosa che ha che fare con “la grazia”.

Informazioni e prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-grazia

Botteghino del teatro: aperto martedì, mercoledì e giovedì 16-19 oppure a un’ora dallo spettacolo