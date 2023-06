La grande serata del Talento

di Gabriele Masiero

Pisa

E’ la notte del verdetto. Una notte sognata da mesi e che ora diventa realtà. Nella prestigiosa cornice del Giardino Scotto, stasera alle 21, si svolgerà la finale di Notti di Talento, il contest di canto e ballo di cui La Nazione è media partner esclusivo e che ha offerto a quasi un centinaio di artisti provenienti da tutta Italia di mettersi in mostra nei principali teatri dell’area pisana grazie alle collaborazioni con enti e associazioni del territorio. Appuntamento nella prestigiosa cornice del Giardino Scotto, grazie al patrocinio di Comune e Fondazione Teatro di Pisa. Stasera a rendere davvero magica questa serata ci sarà una delle "grandi firme" della musica italiana; Ugo Bongianni, pianista, arrangiatore e produttore, da oltre vent’anni collaboratore di Mina e altri grandissimi interpreti della canzone italiana (Celentano, Fossati e Tiziano ferro per citarne solo alcuni): "Definirmi ‘grande firma’ - risponde a La Nazione - è eccessivo. Mi ritengo un musicista fortunato che ha avuto l’opportunità di esprimersi al fianco a grandi Artisti che mi hanno insegnato tanto".

Quanto sono importanti format gratuiti come Notti di Talento, dal quale prima della finale sono transitati decine di artisti da tutta Italia?

"’Notti di Talento’ è un format interessante che dà l’opportunità ai giovani artisti di trovare lo spazio per esibirsi e raccontarsi. Ringrazio Michele Ammannati per avermi invitato alla finale in veste di ospite, e perché no?, anche di talent scout".

Lei collabora con i più importanti cantanti italiani, come è cambiato in questi anni il modo di fruire della musica e che consigli darebbe ai giovani finalisti di Notti di Talento?

"Ho iniziato il lavoro di produttore e arrangiatore nel 2001 e il cambiamento era già in atto. Non parlo solo di supporti dai quali poter ascoltare musica ma anche nel modo in cui questa viene prodotta e promossa. L’arte è lo specchio della società e la musica è cambiata con essa diventando più smart nella creazione ma anche più volatile e meno resistente al tempo e alle mode. Ai ragazzi consiglio di lavorare sodo e di crederci fino in fondo senza scendere a compromessi. Difendete le vostre idee".

C’è un ricordo che si porta nel cuore e che rappresenta il punto fermo e la cifra stilistica del suo lavoro?

"Grazie a Massimiliano Pani ho avuto la possibilità di lavorare e vedere da vicino tanti artisti ma forse il ricordo più forte è legato al maestro Gianni Ferrio, a mio avviso uno dei più grandi arrangiatori, compositori che siano mai esistiti. Conservo i ricordi delle sessioni in studio dove cercavo di respirare ogni sua nota come se questo rendesse me un musicista migliore".