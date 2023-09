La grande notte dei ricercatori. Il robot artista che fa ritrattie le visite guidate in piazza. E a Pisa il "Bright" va in bici

di Carlo Venturini

Il 29 settembre Bright sale in bicicletta per le strade pisane. Unipi richiama tutti alla mobilità responsabile ed i cicloamatori saranno accompagnati dai ricercatori in una "Pedalata con la Scienza" organizzata in collaborazione con Fiab con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sui temi della mobilità sostenibile. La passeggiata coinvolgerà 30 partecipanti adulti e si svolgerà dalle 16.30 alle 18.00 seguendo questo itinerario: ritrovo in Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, via Roma, Piazza dei Miracoli, Piazza Arcivescovado, via Cardinal Maffi, via San Tommaso, via Capponi, via della Faggiola, Piazza dei Cavalieri. Sempre per Unipi, ci sarà un originale esperimento sarà proposto in Piazza dei Cavalieri, la piazza dedicata all’evoluzione della società nel mondo ipertecnologico: i ricercatori del Dipartimento di Informatica sottoporranno i visitatori al test di Turing con domande formulate da un filosofo (il professor Adriano Fabris) alla pittrice Artemisia Gentileschi (la cui voce è interpretata da Pamela Villoresi, con la regia di Igor Horvat.

Per il Cnr, si parte con Maurizio Tesconi (Cnr-Iit) che nel seminario "Il lato oscuro dei Social Media" racconterà come funzionano i social network, mostrando i pericoli insiti nel suo utilizzo. Grazie al Cnr-Isti sarà possibile assistere a una coreografia registrata all’interno della Stazione Radio di Coltano tramite caschi di realtà virtuale. Cristina Di Primio del Cnr-In, parlerà dei danni collaterali che il Long Covid potrebbe aver lasciato a livello ceebrale; Mario D’Acunto di Cnr-Ibf illustrerà come la spettroscopia Raman possa aiutare nella classificazione dei tessuti tumorali e infine Silvo Conticello di Cnr-Ifc racconterà come i concetti centrali dell’evoluzione si applichino allo sviluppo. ; col laboratorio del Cnr-Ibba: "C’è più nella buccia che in tutto il resto" in cui saranno mostrate tecniche di estrazione e di recupero di molecole bioattive a partire da scarti agroalimentare. La Scuola Sant’Anna anticipa la notte europea dei ricercatori: un robot artista è pronto ad accogliere la cittadinanza per realizzare ritratti grazie all’intelligenza artificiale. L’evento "Il tuo ritratto fatto dal nostro robot" (in sede centrale) è organizzato da Salvatore D’Avella, e Massimo Bergamasco, docente di Meccanica applicata alle macchine.

Si continua con Engine e cioè come utilizzare l’innovazione tecnologica per promuovere società più inclusive e combattere violenza e discriminazione di genere? Proporremo un’esperienza immersiva con visori per la realtà virtuale aumentata a cura di Anna Loretoni, Federica Merenda, Carolina Marconi.

Per la Scuola Normale Saranno organizzate visite guidate in Piazza dei Cavalieri, alla Biblioteca e al Palazzo della Carovana e incontri sugli studi di cosmologia relativi all’osservazione delle immagini inviate dal James Webb Space Telescope. Presso l’archivio storico sarà approntato un percorso didattico documentario sulle Leggi razziali del 1938. Per l’Ingv, geocamminata con gli occhi del geologo. Antonio Cascella accompagnerà i curiosi lungo un itinerario attraverso il centro della città di Pisa. Il visitatore si trasformerà in geologo di città e dalla facciata di una chiesa sarà trasportato verso scenari fatti di spiagge e fondali marini.