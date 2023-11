La gradinata "sospesa" . Verdetto non raggiunto. In vendita solo la Sud

Fumata grigia per la riapertura della gradinata dell’Arena Garibaldi e tutto rinviato a una nuova riunione la cui data non è stata ancora fissata. Ieri infatti si è svolto il lungo summit sul fronte della sicurezza da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Un atto dovuto considerando le problematiche emerse in occasione di Pisa-Lecco di martedì 24 ottobre che hanno reso necessaria la chiusura parziale di una porzione di gradinata.

Una riunione fiume che si è prolungata dalle 9.30 alle 14.30 nella quale non si è arrivati ad alcuna decisione definitiva. Numerosi i soggetti coinvolti, con una rappresentanza del Pisa Sporting Club e della tifoseria, il vicesindaco Raffaele Latrofa e i tecnici comunali, ma anche il genio civile, l’Asl, il Vigili del Fuoco e, naturalmente, i rappresentanti della prefettura. Le autorità hanno ritenuto che non ci fossero ancora sufficienti elementi per valutare l’apertura del settore agli abbonati chiedendo ulteriori garanzie sulla chiusura delle zone considerate a rischio. La prima indicazione è quella di garantire un percorso sicuro per la tifoseria, con una apposita segnaletica, mentre tutte le zone interessate dalle problematiche in essere non saranno soltanto transennate, ma anche coperte da appositi teloni.

Da lunedì i professionisti incaricati dal Comune di Pisa sono al lavoro per garantire i risultati della perizia in tempi brevi insieme ai tecnici che stanno mettendo in pratica quanto richiesto dalle autorità. C’è però cauto ottimismo. Il precedente di Pisa-Lecco farebbe infatti ben sperare poiché rispetto alla sfida di martedì scorso, la situazione sta evolvendo in meglio. Se verrà accolto il transitorio previsto dal Comune di Pisa – con tutte le garanzie del caso – allora il settore sarà aperto almeno agli abbonati. Se invece alle autorità ciò non dovesse bastare l’incartamento prodotto, allora la gradinata sarà chiusa fin quando non verranno svolti i necessari lavori. Le parti si riaggiorneranno tra domani e venerdì. Intanto sono partiti i lavori.

Nel frattempo il Pisa Sporting Club non ha potuto aprire la prevendita per Pisa-Como prevista sabato 4 novembre alle 14 se non in Curva Sud. "Tale decisione – scrive la società nerazzurra in un comunicato - è maturata al termine della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo resasi necessaria a seguito delle problematiche strutturali emerse nel settore di Gradinata dell’Arena Garibaldi". Il Pisa conferma poi quanto previsto nelle ore precedenti proseguendo nella nota: "Preso atto della documentazione presentata dal Comune di Pisa, la suddetta Commissione non ha espresso un parere definitivo rimandando la decisione sull’eventuale apertura del settore di Gradinata – conclude la nota del Pisa –, almeno per i possessori di abbonamento, ad una successiva valutazione da effettuarsi in data antecedente alla gara Pisa-Como".

Ricapitolando, gli scenari sono quindi soltanto due per la prossima partita casalinga dei nerazzurri. Nel primo verrà aperta la gradinata soltanto per gli abbonati e sarà garantito l’accesso in maniera sicura nelle prime 6 file basse del settore, mentre nel secondo scenario invece la gradinata sarà chiusa del tutto e gli abbonati saranno spostati in tribuna inferiore e superiore. Solo a quel punto potrà essere aperta la vendita dei tagliandi per quanto rimarrà delle tribune stesse.

Saverio Bargagna

Michele Bufalino