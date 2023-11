La giornata nazionale. Anche la Torre di Pisa si illumina d’arancione

Per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Pisa, in collaborazione con questura, liceo "Carducci" di Pisa, Zonta e-club Italy e altre associazioni attive sul territorio, ha organizzato un ricco programma di iniziative che prenderanno il via venerdì e si concluderanno il 20 dicembre. "Coordiniamo una serie di iniziative che culmineranno nella giornata del 25 novembre in Piazza XX Settembre davanti al Palazzo Comunale - ha detto l’assessore Gabriella Porcaro - e saranno eventi fortemente voluti per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere per contribuire a modificare modelli e comportamenti. Esprimo grande sconforto per la morte di Giulia Cecchettin, l’ennesimo atroce epilogo di una storia malata che la giovanissima Giulia aveva tentato di interrompere. La sua è una storia che fa rabbia e scuote le coscienze. Non vogliamo e non possiamo abituarci a questo dolore. Il 25 novembre in piazza XX Settembre faremo un minuto di silenzio per Giulia e per tutte le donne vittime di femminicidio. Per l’occasione verranno esposte 33 paia di scarpe rosse riproponendo l’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet che l’ha ideata e resa pubblica nel 2012 davanti al consolato messicano di El Paso in Texas per ricordare le centinaia di donne uccise a Juarez".

Nell’occasione la Torre di Pisa e Logge di Banchi saranno illuminate di arancione, nell’ambito della campagna globale di sensibilizzazione promossa da Onu, UnWomen e Soroptimist International. "Il 25 novembre - conclude Porcaro - tutta la città manifesti vicinanza alla famiglia Cecchettin e a tutti i familiari delle vittime di violenza di genere". La prima iniziativa in programma è quella di venerdì’ dalle 15 alle 19 in Logge di Banchi con il gazebo della Polizia (alle 19.30 la questura in via Lalli sarà colorata di arancione), mentre sabato alle 8.30 al Polo Carmignani sarà proiettato il film "Il Domani di Laura" (regia di Costantino Maiani): l’evento è organizzato da Ammi, Fidapa, Inner Wheel, Lions Certosa, Lions Host, Rotary Pisa, Rotary Pisa Galilei, Rotary Pisa Pacinotti, Rotary Fibonacci, Soroptimist, Int. Club Pisa.

Dalle 9.30 alle 12,30, nell’auditorium della Sesta Porta ci sarà invece il convegno "Violenza domestica: valutare e gestire il rischio", promosso da comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, Centro Anti-violenza Casa della Donna, Donne in Movimento, Eunice, Centro anti-violenza Frida e Nuovo Maschile.

Mentre alle 17 sotto Palazzo Gambacorti si svolgerà la manifestazione pubblica per commemorare Giulia e tutte le donne vittime di violenza. Domenica alle 18 al "Nuovo" appuntamento con lo spettacolo "Non scegliere la paura" di Paola Maccario. Infine, il 12 dicembre alle 10 al "Verdi" lo spettacolo per le scuole "Figlio non sei più Giglio" di Stefania Porrino, con Mariella Nava e Daniela Poggi. Infine il 20 dicembre, alle 18, a Palazzo Lanfranchi ecco la conversazione sull’immagine della donna nell’opera grafica di Tono Zancanaro con Alice Tavoni e Lucia Tongiorgi Tomasi partendo dal libro "Immagini femminili nell’arte pisana. Storie e percorsi dall’antichità al contemporaneo" di Silvia Panichi e Cristina Cagianelli.