La "Giornata della Ristorazione" a Pisa

Pisa, 27 aprile 2023 - Si celebra venerdì 28 aprile “La Giornata della Ristorazione”, il primo appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, patrocinato da Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Agricoltura, Miistero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Turismo. Sono ben 56 i ristoranti aderenti di Pisa e provincia: da Volterra fino al Litorale pisano, presso ristoranti, locali e pizzerie sarà possibile trovare nel menù un piatto a base di pane preparato per l'occasione. PANE - Proprio il pane è l'alimento scelto per questo appuntamento che vuole richiamare l'attenzione sui valori dell'ospitalità. Una vivanda semplice ma indispensabile, che rappresenta valori imprescindibili come la solidarietà, la condivisione e il convivio, e che sarà possibile gustare nei piatti sapientemente preparati da chef e ristoratori con ricette in grado di esaltare i sapori e le materie prime del territorio. Ampia e variegata la scelta: dalla pappa al pomodoro alla zuppa di pane, zuppa toscana, crostone al lardo, panzanella e panzanella di mare, zuppa di cavolo nero, ribollita e molte altre prelibatezze. La Giornata della Ristorazione 2023 ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale riconoscimento per l'alto valore dell'iniziativa. PIERAGNOLI - E' entusiasta della Giornata della ristorazione anche il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli: "L'idea a cui FIPE ha dato vita in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo, è un'iniziativa popolare, inclusiva, solidale ed etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità”. PETRAGLIA - “La nostra enogastronomia è una ricchezza e un marchio importante riconosciuto nel mondo, ma è anche un sistema identitario attraverso cui ci riconosciamo italiani e toscani” – ribadisce la presidente di ConfRistoranti ConfcommercioPisa Daniela Petraglia. La ristorazione è e rimane intersezione tra filiere essenziali e del Made in ltaly e stile di vita delle comunità; e il suo racconto contribuisce a dare un punto di riferimento più solido a/l'economia del Paese".

M.B.