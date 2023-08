La Giordania a Marina di Pisa, si presenta l'ultimo libro di Alessandro Agostinelli

Pisa, 19 agosto 2023 - La meraviglia di Petra e le sorprese di Madaba. Il relax del Mar Morto e i profumi di Amman. Il deserto rosso e il cibo mediorientale. La Giordania tiene insieme alcune delle cose più eccitanti che si possano sperare in un viaggio. Lo scrittore pisano Alessandro Agostinelli introduce il lettore a un Paese antico e affascinante. Presentazione a Marina di Pisa, al Fortino (via della Sirenetta), lunedì 21 agosto alle ore 19, con l’autore che sarà intervistato da Silvano Patacca e da Margherita Sassoli. Un incontro per parlare di come si viaggia in Giordania, ma anche in giro per il mondo, visto che Agostinelli è fondatore e direttore del Festival del Viaggio, prima rassegna nazionale sul tema.