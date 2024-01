La gelateria Rufus protagonista del progetto ‘Botteghe in vetrina’

Centoventi secondi per raccontare la storia di una bottega, conoscere meglio chi sta dietro al bancone, valorizzare la qualità dei prodotti e delle materie prime che hanno selezionato per i propri clienti. È l’obiettivo dei video nati dal progetto “Botteghe in Vetrina”, lanciato da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale di promozione del turismo enogastronomico “Vetrina Toscana”, con il sostegno di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, il contributo di Unioncamere Toscana e la collaborazione tecnica di Fondazione Sistema Toscana, che gestisce sito, social e promozione digitale di Vetrina Toscana. Il viaggio gastronomico che ha coinvolto sei attività situate nei centri storici di altrettante città toscane, ha visto protagonista la Gelateria artigianale Rufus di Pisa, all’angolo tra Piazza Martiri e via San Lorenzo, che utilizza per i propri gelati soltanto frutta fresca stagionale locale e latte crudo a chilometro zero. "Una realtà d’eccellenza nel panorama della gastronomia pisana – commenta il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. – Siamo orgogliosi di aver acceso i riflettori su un’attività dalle caratteristiche uniche come la gelateria Rufus, esempio di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, della filiera agroalimentare e del Made in Italy. Dietro a un’impresa c’è sempre una storia da raccontare, e ‘Botteghe in Vetrina’ dimostra quanto gli strumenti digitali siano preziosi per far conoscere attività portate avanti con passione e sacrificio da famiglie e imprenditori che contribuiscono a promuovere il nostro territorio". I filmati, a cura del fotografo e videomaker Luca Managlia, sono stati girati nelle sei botteghe selezionate tra le 50 partecipanti al progetto. Si conclude così, con la messa in onda a cura di Fondazione Sistema Toscana dei sei filmati sul canale Youtube di Vetrina Toscana e sui social delle imprese coinvolte, il progetto che da marzo 2023 ha accompagnato 50 esercizi tradizionali di commercio alimentare in un percorso di aggiornamento sui prodotti e nuove strategie comunicative per farsi conoscere anche attraverso il digitale. Tra i docenti l’esperta di food&restaurant marketing Nicoletta Polliotto, il fotografo food Paolo Matteoni, lo specialista di e-commerce Giovanni Cappellotto, l’esperta di comunicazione food&wine Daniela Mugnai e gli esperti di Slow Food e dell’Associazione Quore.