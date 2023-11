La Fondazione Bernardo Gicaber Onlus assegna un contributo allo studio ai diplomati

Pisa, 23 novembre 2023 - Oggi, 23 novembre, alle 16 la Fondazione Bernardo Gicaber Onlus, in via Lavagna 21, consegnerà a dieci studenti recentemente diplomati alle scuole superiori un attestato, relativo all'assegnazione di un contributo allo studio - universitario o di formazione superiore - di 6.000 euro ciascuno. L'iniziativa ha visto la collaborazione del Provveditorato agli studi, che sarà pure presente all'evento con un rappresentante. La giornata prevede, a seguire, un piccolo rinfresco per gli ospiti. LA FONDAZIONE - La Fondazione, con sede a Chianni (PI), Via Castellinese 11, è stata istituita con testamento olografo dalla signora Carla Bertelli per ricordare e onorare in modo duraturo la memoria del figlio Bernardo Bandettini e della famiglia di origine. La Fondazione è un organismo senza fini di lucro, che ha l’obiettivo di favorire l’istruzione di grado universitario e la formazione professionale. In particolare, per espressa previsione statutaria, si prefigge lo scopo di erogare contributi “a studenti universitari di ogni nazionalità che siano riconosciuti particolarmente dotati e meritevoli, ma privi di adeguate possibilità economiche per completare il percorso di studi sino alla laurea, favorendoli anche in soggiorni all’estero per master o specializzazioni". Il compianto collega de La Nazione Federico Cortesi è stato in passato vicepresidente della Fondazione, presidente è il professor Stefano Del Prato.

M.B.