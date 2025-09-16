La Filarmonica cerca casa: "Il centro Sms non va bene. Proposte senza risposta"

La più antica istituzione musicale di Pisa, fondata 260 anni fa, è ancora in cerca di ‘casa’. Per la società Filarmonica Pisana le porte di quella che per oltre 50 anni era stata la sede – gli spazi di via Contessa Matilde 80 – si sono infatti chiuse a settembre 2024 per consentire, in accordo con il Comune, l’avvio dei lavori di ristrutturazione per adibire l’edificio a residenza sanitaria, del tipo "Dopo di noi". Un cantiere che ha portato, in realtà, alla demolizione di buona parte degli spazi assegnati alla Filarmomica, in questi mesi ospitata – non senza fatica e disagi – dalla scuola media Mazzini.

E adesso?

"Lezioni e prove riprendono ma la sede ancora non c’è, nonostante incontri, sopralluoghi e proposte. Negli ultimi mesi nessuno ci ha più risposto" spiega il presidente Antonio Brasile. Presidente, la Filarmonica è un punto di riferimento per la città da sempre. Cosa sta succedendo?

"La nostra associazione è stata riconosciuta associazione di interesse comunale e di interesse nazionale nel 2011 per i servizi resi alla cittadinanza con la musica. Non siamo solo una scuola con oltre 200 allievi. La nostra banda, fulcro dell’associazione, è a disposizione per una serie di appuntamenti istituzionali fissi: i concerti per la cittadinanza in Logge di Banchi in occasione del 25 aprile, 2 giugno, 2 settembre e 4 novembre, concerto in fase di preparazione".

Perché non avete più una sede?

"A fine 2021 abbiamo scoperto dalla stampa che l’edificio di via Contessa Matilde sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione, finanziati attraverso il progetto Pinqua. Ci siamo subito attivati con l’amministrazione incontrando il sindaco Conti in data 11 gennaio 2022. Ci hanno fornito rassicurazioni: al termine dei lavori l’associazione avrebbe potuto continuare ad occupare gli spazi assegnati. A marzo 2024 abbiamo incontrato nuovamente il sindaco e l’assessore Latrofa per fare il punto sul cantiere e individuare altri spazi. A settembre 2024 l’associazione ha lasciato i locali per consentire l’inizio dei lavori appaltati".

Un trasloco, tra l’altro, non facile…

"Ci siamo accollati ingenti spese: il nostro archivio storico che risale all’Ottocento, l’archivio musicale, le nostre attrezzature sono stati ricoverati in alcuni locali del Comune, mentre le attività di banda, coro e scuola sono state trasferite alla media Mazzini che ringraziamo per la disponibilità. Quando ci siamo accorti che le demolizioni interessavano proprio i nostri spazi abbiamo incontrato gli assessori Bedini e Gambini e l’ingegner Daole. Sono quindi cominciate altre interlocuzioni con il sindaco e Bedini".

Avete visionato una serie di locali. È stato trovato un immobile adatto alle attività della Filarmonica?

"Alcuni spazi non lo erano, come il centro Sms, ma abbiamo inoltrato alcune proposte a cui, però, l’amministrazione non ha mai risposto, neppure ai successivi solleciti e alle richieste telefoniche di calendarizzare un incontro".

Quali sono le vostre necessità?

"L’ideale sarebbe almeno sei aule per fare le lezioni, più un salone di quasi 100 mq per le prove della banda. La componente che più sta soffrendo è proprio la musica d’insieme: 5 prove a settimana per banda, orchestra e coro nell’aula magna della scuola, dall’acustica sicuramente inadeguata. Ogni volta deve essere disallestita e riallestita, spostando sedie e attrezzature. Non vogliamo accendere polemiche o entrare in conflitto, vorremmo trovare una soluzione condivisa. La convenzione con la media Mazzini ha un tempo e una durata, l’associazione potrebbe trovarsi presto in difficoltà senza risposte tempestive".

Francesca Bianchi