La fascia "scomparsa" di Magnani a Pisa: la disavventura dell'ex assessore

La fascia scomparsa. Disavventura per l’ex assessore alla cultura, della prima giunta Conti, Pier Paolo Magnani. Secondo una determina comunale che sta girando su internet, l’ex assessore avrebbe perso la fascia tricolore a lui consegnata nel giorno del suo insediamento (anno 2021). "A seguito dell’autocertificazione, dell’ex assessore Magnani Pierpaolo, con la quale denunciava la perdita della fascia tricolore" si legge nella determina che individua la somma che l’ex assessore dovrà restituire: "305 euro a titolo di rimborso per l’acquisto di una nuova fascia tricolore a carico di Magnani". A confermare la vicenda è lo stesso ex assessore: "Purtroppo sono proprio nel mezzo di un trasloco e la fascia potrebbe essere tranquillamente dentro uno degli scatoloni – spiega l’ex esponente della Lega -. Per questo motivo ho preferito procedere direttamente con l’ufficio per rimborsare il costo di produzione di una nuova fascia. Se mai la ritroverò – aggiunge Magnani -, la restituirò immediatamente". La determina specifica, inoltre, come si è arrivati al calcolo della somma dell’importante simbolo che sottolinea l’impegno che l’assessore si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale. "La fascia tricolore – infatti – è realizzata in canneté viscosa 100%, altezza 12 cm, riproducente lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma comunale sulla tracolla completo di corona e alloro con ricamo a macchina ha un costo di 250 al quale si aggiunge l’Iva al 22% per un totale di euro 305".

E.M.D.P.