La dieta del maturando "Banane e cioccolato"

Stress e stanchezza da maturità? Ecco che in soccorso arrivano banane (mature), cioccolato fondente, riso, infuso di tiglio, lattuga e la passiflora passiflora. E’ il medico nutrizionista e personaggio televisivo arci noto, Ciro Vestita a dar questi suggerimenti agli studenti e loro genitori che vivono col patema d’animo quella prova che uno spartiacque tra scuola ed università e mondo del lavoro. "Volete concentrazione e botta di energia? Mangiate banane la mattina prima dell’esame o nei giorni precedenti ancora. Ma non scegliete quelle gialle fosforescenti. Mangiate quelle "leopardate" quelle marroncine pezzate. Lì c’è alta concentrazione di zuccheri naturali. La banana come il riso hanno un alto indice glicemico. Il glucosio serve in quelle circostanze di affaticamento fisico e mentale".

Vestita racconta un aneddoto. "Colombo rimase bloccato a Panama perché il legname delle sue navi fu attaccato da un parassita. Aveva 40 marinai da sfamare. Il capo tribù del luogo non voleva sfamarli. Colombo predisse allora un’eclisse. Il capo tribù spaventato ma riconoscente dette da mangiare ai marinai ma solo banane. Sopravvissero alla grande, con solo banane e qualche ananas".

Per calmare l’ansia da prestazione pre-esame?

"Abbiamo un frutto a disposizione: la passiflora. Ha funzione sedativa. E poi il cioccolato fondente preso prima di dormire: rilascia molte molte endorfine. Sono quelle sostanze che in poche parole ci fanno stare bene. E poi aggiungiamo anche un altro ingrediente che abbiamo tutti in cucina. Molte persone infatti, non sanno che la lattuga ha un grande potere rilassante. Usiamola in abbondanza, soprattutto fresca e soprattutto ora".

Altro ancora per rilassarsi prima dell’esame?

"Si può procedere con infusi di tiglio. Oltre ai fiori di tiglio, nella tisana, possono essere inseriti anche camomilla, melissa, arancio dolce per preparare tisane rilassanti, da assumere in caso di ansia, stress e insonnia". I consigli di Vestita continuano tutti i giorni su Rai 1, alle 12.20 nella trasmissione Camper.

Carlo Venturini