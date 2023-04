La didattica al tempo dei nostri nonni Ricordi e memorie di un’epoca passata

Abbiamo intervistato Enrico Scalsini di 75 anni.

Quali punizioni davano ai vostri tempi quando non rispettavate le regole?

"Non davano punizioni fisiche, soltanto rapporti, voti brutti e sospensioni".

Quali materie studiavate alle scuole medie?

"Italiano, matematica, latino, storia, geografia, religione, educazione fisica".

Potevate scrivere con la sinistra o soltanto con la destra?

"Solo con la destra e i mancini imparavano a scrivere con la destra".

Avevate classi miste o divise in base al sesso?

"In base al sesso, per alcuni laboratori si mischiavano".

Portavate le divise? Se sì come erano fatte?

"Portavamo divise a educazione fisica: maglia bianca di spugna e pantalone blu".

Avevate professori maschi, femmine o entrambi?

"Sia professori maschi che femmine".

Che materiale portavate?

"Il pennino e i libri che usavamo quel giorno".

Avevate compiti a casa o lavoravate soltanto in classe?

"Avevamo molti compiti per casa e, se non li facevamo, i genitori non potevano giustificarci".

Fatevate le gite?

"No. Non le facevamo.