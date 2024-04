La denuncia di Trolese: "Cinquanta spacciatori tengono tutti in ostaggio. Impossibile lavorare"

"Pisa è ostaggio di 40-50 persone che creano un clima di terrore". Parole di forte denuncia giungono da Alessandro Trolese, noto imprenditore cittadino nonché vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa e vicepresidente nazionale Silb-Fipe Confcommercio. Come già riportato ieri dal nostro giornale, l’altra notte, un ladro si è introdotto all’interno di uno dei suoi locali, il ristorante Sciento a pochi passi da piazza delle Vettovaglie, seminando danni.

Trolese come si sente?

"Simili episodi ti distruggono la salute. Vede, non ne faccio neppure una questione economica anche se, fra tutto, serviranno comunque mille euro per sistemare il locale. Il punto però è un altro e più grave...".

Prego.

"Il furto è l’apice di una somma continua di episodi di impunità. A Pisa abbiamo 40-50 spacciatori: tutti sanno dove agiscono, dove si ritrovano e chi sono. Ma, nonostante questo, continuano nel loro agire indisturbati creando un clima di terrore".

Perché parla di ‘clima di terrore’.

"Alcuni di loro entrano nei locali e nei negozi e poi si rifiutano di pagare il conto. Altri offendono e minacciano, soprattutto le donne dietro al bancone. Altri ancora, con prepotenza, pretendono di utilizzare i servizi igienici anche se questi sono chiusi o riservati alla clientela. Contrapporsi è difficile e rischioso ne consegue che diventi assai difficile lavorare in queste condizioni. Ma c’è di più e di peggio".

In che senso?

"Al passaggio delle forze dell’ordine questi individui si dileguano il tempo necessario per poi tornare al proprio posto come se nulla fosse. Spacciano eludendo le telecamere di sorveglianza. Talvolta, basta spostarsi di un metro per beffare l’obiettivo. Almeno, fino a qualche mese fa, avevano il reparto Nosu che serviva da appoggio alle attività come la nostra. Oggi è venuto meno anche questo strumento e siamo soli. Io però saprei cosa fare".

Che cosa?

"Controlli. Sequestri continui e costanti facendo capire che qui niente resta impunito. Oggi ti tolgo la droga, domani te la levo di nuovo finché il tuo business diventa impossibile. Bisogna far capire che qui a Pisa è cambiata l’aria e rendere davvero difficile la vita a questa gentaccia. Invece accade quasi il contrario...".

In che senso?

"Che i lavoratori, gli imprenditori, le persone per bene hanno paura. Paura di denunciare e paura di esporsi per non andare incontro a ritorsioni. Così questa gentaccia, perché si tratta di delinquenti, continua a fare ciò che desidera. Vaga per la città portando avanti i propri affari spesso perfino alla luce del sole. Non dobbiamo più far passare il messaggio che qui è tutto possibile e soprattutto non vogliamo più subire le conseguenze di una situazione simile".