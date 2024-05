La denuncia della barca gialla: "Gli atleti vengono anche da Livorno"

di Michele Bufalino

Un assaggio di Palio di San Ranieri andrà in scena allo Scalo Del Tondo, quando domenica, alle 17, si sfideranno per il Palio remiero di Sant’Ubaldo, valevole per il Memorial Cini, le imbarcazioni dei quartieri pisani. Andrea Cini, allenatore della storica imbarcazione gialla ininterrottamente dal 1987, ha espresso le difficoltà di San Francesco.

Cini, l’ultima vittoria di San Francesco al Palio risale al 2011. Siete pronti per la regata di Sant’Ubaldo? E siete carichi per il mese prossimo?

"Devo confessare che purtroppo siamo demotivati. Abbiamo una serie di problematiche diventate insostenibili".

Cosa è successo?

"Lo scorso anno noi e gli equipaggi delle imbarcazioni verde e celeste, avevamo esposto uno striscione, dopo la regata storica, recante questa scritta: ‘Da anni voghiamo per questa città, ma non abbiamo strutture adeguate’. Nonostante tante promesse, a un anno di distanza, la situazione non è cambiata".

Perché?

"Non siamo alla pari, ci sono società che hanno tutto e altre che non hanno niente. Per noi è difficile allenarsi e abbiamo poco stimolo. L’imbarcazione rossa e quella verde possono beneficiare rispettivamente delle strutture della Billi Masi e dei Canottieri Arno, noi invece, insieme a Santa Maria, siamo stati lasciati soli".

Avete chiesto aiuto al Comune?

"Sono anni che il Comune ci promette una sede adeguata, con una struttura per la sicurezza, ma adesso non abbiamo nulla. È una palla che rimbalza tra istituzioni pisane e Regione, ma nessuno ha la volontà di andare avanti".

Il sindaco Conti e gli assessori Scarpa e Bedini lo scorso anno si erano impegnati con voi?

"Sì, dissero che avrebbero lavorato con risorse comunali per darci una mano, proprio in seguito allo striscione. Abbiamo anche invitato gli assessori Bedini e Scarpa, con quest’ultima che ha constatato la situazione. Abbiamo chiesto almeno dei materiali di supporto a fine 2023, ma non abbiamo mai ricevuto niente".

E adesso?

"Rimaniamo con grade amarezza in bocca perché ci saremmo aspettati maggiore considerazione".

Come vi siete organizzati?

"Siamo costretti a schierare anche 50enni sulle barche. Una volta c’era la fila per salire sulle barche, adesso gli atleti arrivano anche da Livorno o da Pontedera. Si sta perdendo il senso del palio e ormai c’è troppa disparità".

La barca celeste però riesce comunque a vincere da sette edizioni di fila.

"E’ la forza di volontà, noi invece siamo in condizioni peggiori a San Francesco. Più che un assaggio di palio, domenica sarà un altro boccone amaro".