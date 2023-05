"Sono sereno, è il gioco della democrazia". Così Michele Conti commenta la notte di batticuore appena trascorsa e invia un messaggio di tranquillità anche a tutti i suoi sostenitori: "La vittoria è rimandata solo di 15 giorni, quanto accaduto non determinerà in me alcun contraccolpo psicologico". Fuori dalla sede di Pisa l centro in via Battelli, il sindaco uscente ha appena terminato la conferenza stampa per commentare il voto del primo turno. Toglie la giacca e perfino si rilassa: "Sono abituato da sempre - dice - a lottare per conquistarmi le cose. L’ho fatto per tutta la vita. Non sarà un pugno di voti svanito al fotofinish ad abbattermi. A me interessa spiegare ai pisani il lavoro che ho fatto in questi cinque anni e quello che farò nei prossimi cinque e sono sicuro che riuscirò a farlo, perché sento fiducia intorno a me e soprattutto la grande responsabilità di non tradirla". Occhiali da sole per nascondere le occhiaie della notte insonne e voce distesa, poi sorride: "Certo - conclude rivolto al cronista - avessimo chiuso la partita ieri avremmo potuto tutti riposarci prima, almeno un po’. Pazienza. La democrazia è anche questo".

Gab. Mas.