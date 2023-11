La Darsena Pisana fra traguardi e progetti

La Pisaniana su canale dei Navicelli. Dopo il maltempo, bilanci e progetti. Nella puntata in onda stasera alle 21.15 su 50Canale, La Pisaniana, il salotto itinerante prodotto dal “Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei” e condotto dalla giornalista Carlotta Romualdi, si sposta sul Canale dei Navicelli per parlare di infrastrutture, nautica, sport, ambiente, progetti per il futuro e traguardi raggiunti. La timeline scorrerà attraverso gli ultimi cinque anni: il periodo di passaggio dalla Navicelli srl alla Port Authority di Pisa con l’ingegner Salvatore Pisano, prima amministratore unico e adesso presidente del cda della società a capitale pubblico che gestisce il canale, il porto e le zone demaniali. Prima un accenno al preoccupante momento attuale sul fronte clima. "Locali, macchine dei ponti allagati, share mobili divelte, software esplosi, ma già da lunedì 6 novembre eravamo rientrati in piena operatività", spiega il presidente Pisano.

Il clima impazzito al centro dellarubrica “Terra, ambiente e salute” della dottoressa Teresa Sichetti, in questa puntata accompagnata dall’agronomo Daniele De Nisco. Si passa poi alla storia recente dei Navicelli e le infrastrutture realizzate negli ultimi anni: opere per 12 milioni circa, tra finanziamenti regionali e ministeriali e proventi dei canoni demaniali. Una puntata quasi interamente in esterno, tra opere realizzate e progetti futuri. "È in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture – prosegue Pisano – per l’assegnazione di nuovi 35 milioni di euro che permetterebbero di arrivare alla completa copertura delle sponde". Di palancolature e dragaggi parlerà l’ingegner Gabriel Pomarolli dell’impresa Vanni Pierino che ha vinto l’appalto. Tra le varie novità infrastrutturali, la riqualificazione totale del ponte mobile di Calambrone ed in buona parte del ponte di Tombolo. E la nuova banchina da 420mila euro per la Darsena Pisana. A raccontarla sarà l’ingegner Simone Rolleri della Ditta Abate che ha realizzato i lavori, operativa a breve e a servizio dei cantieri navali. Un polmone economico da migliaia di posti di lavoro, compreso l’indotto. Entro fine anno poi, la riqualificazione di un altro pezzo di banchina. Quello davanti al binario ferroviario e la nuova base nautica dei vigili del fuoco in Darsena, importante per compiti istituzionali e di supporto agli sport remieri, canoa e canottaggio, protagonisti di eventi nazionali, come il XII Campionato nazionale di Canottaggio - Gran fondo a sedile mobile della FIC, del 21 e 22 ottobre scorsi. Ne parleranno Antonio Giuntini, vice presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio, Leonardo Pettinari, allenatore dei Canottieri Pontedera, una delle cinquanta società sportive nazionali presenti all’evento, Alessandro Simoncini, responsabile sezione canottaggio Vigili del Fuoco di Pisa e allenatore delle Fiamme Rosse (la Billi Masi), l’assessore allo sport del comune di Pisa, Frida Scarpa.

La terza parte sarà in onda dalla palazzina della Port Authority di Pisa in Darsena, per dare spazio alle novità sull’approvazione del nuovo piano regolatore portuale, atteso da 40 anni. Potrebbe essere quanto mai vicino, dice l’architetto Mauro Ciampa che ha ricevuto l’incarico di ridisegnare la darsena pisana realizzando una riqualificazione urbanistica dell’area industriale e di quella intorno al Canale, con prospettive che si aprono su vari fronti. Il legale della Port Authority di Pisa, l’avvocato Massimo Nitto, analizza il cambiamento societario avvenuto negli anni e ciò che ha comportato concretamente in termine di gestione efficiente e snella. Senza dimenticare l’attività svolta come organismo di sorveglianza, in ottemperanza a ciò che viene richiesto dall’Anac (l’autorità nazionale anti corruzione). In chiusura uno sguardo alle immagini e alle pubblicazioni dedicate al Canale dei Navicelli e ai suoi scorci che saranno ben visibili durante tutta la puntata.