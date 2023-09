La danza di NavigArte trionfa allo Scotto

Prende il via dal Giardino Scotto la XIII edizione di “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”, festival internazionale nato nel 2011 da un’idea di ConCorDa Movimentoinactor con la direzione artistica di Flavia Bucciero, sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, Rat. Stasera alle 19.30 “Studio per Aliseo” del Balletto di Torino, a cura di Manfredi Perego Danza e Nadja Guesewel. Dalle 20 va in scena la Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A.Movimentoinactor con lo spettacolo “La Ballata di Colapesce” con le musiche di Antonello Paliotti e la coreografia di Flavia Bucciero. Domani alle 19 la coreografia “Arianna e il Minotauro” di Con.Cor.D.A, a ingresso libero, nel tratto coperto delle Mura del Giardino Scotto e alle 19.30 la Compagnia Anma di Brescia con “L’immortale” della coreografa Antonella Massussi. Alle 20 la Compagnia Mandala Dance propone “Riti di passaggio” di Paola Sorressa.