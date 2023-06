La Croce Azzurra è realtà Inaugurata la prima sede "Primo aiuto alle famiglie"

Il 20 giugno 2022 il sit in di fronte alla sede della Palp sul lungomare di Marina lanciava una disperata richiesta di aiuto, il giorno dopo il consiglio comunale di Pisa approvava all’unanimità la mozione che impegnava sindaco e giunta a fare di tutto per trovare una soluzione al fallimento dell’associazione e al futuro dei dipendenti e volontari. "Sappiamo tutti come è andata, la Palp non è stata salvabile. E il rischio che morisse tutto, che il litorale rimanesse ‘scoperto’, era reale. Ad un anno di distanza, non solo è nata la Calp-croce Azzurra del litorale pisano ma inauguriamo la nostra prima sede, quella di Tirrenia, cui seguirà entro fine luglio quella di Marina". A parlare è il presidente Calp Paolo Malacarne che ieri ha aperto le porte dei locali di via degli Ontani 26. "Qui, a partire da luglio, torneranno ad essere attivi i servizi alimentari, attraverso la collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, organizzazione di cui la Calp è partner territoriale. Non solo: all’inaugurazione erano presenti Caritas e sezione soci Coop di Pisa con cui lavoreremo per le raccolte alimentari e la distribuzione. Le famiglie che usufruivano del banco alimentare tramite Palp erano circa 100, tra Marina, Tirrenia, Calambrone e in parte anche San Piero-La Vettola". Sempre negli spazi di Tirrenia ("affittati da un privato che, dopo aver scoperto le finalità, ha ridotto il canone") sarà a disposizione della popolazione una stanza utilizzata come punto di ascolto, formazione e informazione per le attività sociali. Servizio che potrà svolgersi in sinergia con Asl e Sds. Entro fine mese entrerà poi in funzione la sede sociale di Marina all’interno del distretto socio sanitario, risultato ottenuto "grazie ad una convenzione già firmata con la Asl e grazie all’impegno della Sds".

"Due stanze e all’esterno gli stalli per un’ambulanza e un pulmino che un impresario del litorale, che per ora vuole rimanere anonimo, ha acquistato all’asta di vendita dei mezzi Palp e donato alla nuova associazione. A questo si aggiunge un doblò messo a disposizione da Anpas regionale con il quale inizieremo, a settembreottobre, dopo le necessarie procedure di accreditamento, le attività di trasporto sociale per disabili, trasporto socio-sanitario per la Stella Maris e la residenza Nissim e trasporto sanitario ordinario. Per quanto concerne il servizio di 118 fino a quando non avremo una sede adeguata che ad oggi può essere solo la vecchia sede Palp, previa ristrutturazione, non potremo avviare alcun iter di accreditamento". Intanto prosegue il tesseramento – con oltre 400 soci già all’attivo ("persone del litorale che hanno aderito a scatola chiusa e tra questi c’è chi ha contribuito con cospicue donazioni") – e la campagna volontari: "Sono circa 40 le persone che hanno dato a vario titolo una disponibilità. Da qui a fine settembre creeremo la squadra. E su questo punto voglio parlare chiaro – conclude Paolo Malacarne - se il litorale esprimerà dieci volontari, vorrà die che non si merita niente. Se ne esprimerà cinquanta significherà che merita davvero una bella e seria organizzazione di volontariato".

Francesca Bianchi