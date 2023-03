La Coppa del mondo di scherma paralimpica torna a Pisa

Torna a Pisa dal 15 al 19 marzo la Coppa del mondo di scherma paralimpica. Un appuntamento fondamentale sotto il profilo sportivo, perché valido per le qualificazioni alle paralimpiadi di Parigi 2024, e decisamente importante anche per l’indotto economico che ricade sulla città. Sono infatti attesi oltre 450 atleti provenienti da una trentina di Paesi, compresa la Cina che arriva a Pisa proprio per consentire ai suoi atleti di staccare il pass per i giochi olimpici parigini. Con loro anche centinaia di accompagnatori e quasi 250 camere d’albergo già prenotate per accogliere gli staff delle singole nazionali. Tra gli azzurri in pedana, anche una leggenda mondiale degli sport paralimpici come Bebe Vio (nella foto qui a fianco). Mentre la squadra italiana sarà guidata come sempre dal pisano Simone Vanni, commissario tecnico della nazionale.

Tutte le gare si svolgeranno negli impianti del Cus Pisa in via Chiarugi e, in particolare, nelle palestre Palacus e Geodetica. I dettagli organizzativi della manifestazione saranno resi noti nei prossimi giorni. La kermesse può contare sul contributo non solo degli sponsor della federazione ma anche sul determinante contributo di Fondazione Pisa e degli altri sponsor come Pharmanutra e il brand Cetilar, Devitalia e Paim. La tappa della Coppa del mondo conferma l’appeal di Pisa nel panorama sportivo e la capacità organizzativa del club Pisascherma per eventi di carattere internazionale. Una soddisfazione in più per tutto il territorio, che dopo gli anni terribili della pandemia sin riprende la ribalta internazionale al quale è abituato da sempre e mette in mostra la sua capacità di fare sinergie tra realtà diverse per assicurare alla città una vetrina di primissimo piano. Quest’anno del resto i riflettori della scherma paralimpica saranno puntati sulla Torre pendente perché i verdetti diranno molto su ciò che ci aspetta per le prossime paralimpiadi e l’arrivo della squadra cinese aumenta ulteriormente questo interesse non solo per la qualità degli atleti in gara, ma anche perché la Cina sarà a Pisa proprio per designare i propri rappresentanti a Parigi. Senza contare la presenza di una star assoliuta come Bebe Vio, orgoglio nazionale e icona di inclusività per i disabili.