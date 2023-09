La città secondo il sindaco "Guardiamo ai prossimi decenni tra rigenerazione e sviluppo"

di Gabriele Masiero

"Ho già liberato risorse per 15 milioni di euro da reinvestire nel piano delle manutenzioni straordinarie per riqualificare i quartieri, alimentare un corposo piano di opere pubbliche e migliorare i servizi con un’attenzione particolare alle fasce deboli della popolazione. I primi 100 giorni del mio secondo mandato quindi sono serviti poi a varare in fretta una nuova Giunta con molti assessori in continuità e consentire ai nuovi innesti di prendere confidenza con gli uffici ed entrare a pieno ritmo nelle dinamiche con competenza ed entusiasmo". E’ partito da qui venerdì sera il sindaco Michele Conti per parlare di presente e futuro nell’intervista pubblica sul palco di Eliopoli Summer, a Calambrone, condotta da Massimo Marini e alla quale ha partecipato anche La Nazione con il caposervizio Paola Zerboni.

"Il nostro obiettivo - ha osservato Conti - è costruire le condizioni per la Pisa del 2050. Ci sono i finanziamenti e progetti del Pnrr (67 milioni) da mettere a terra. Il lavoro è già impostato ed entro il 2026 molte opere fondamentali per i cittadini saranno pronte: scuole e asili nido, piscina e palestra polivalente del Cep, rigenerazione di quartieri e case popolari a Cisanello, Porta a Lucca e Gagno, il parco di via Pungilupo, la riqualificazione dell’area monumentale con il percorso per arrivare in piazza dei Miracoli e il mercato turistico, la riqualificazione del parco della Cittadella, il restauro di beni culturali e monumentali, come l’ex chiesa di Qualquonia". Parallelamente Pisa si giocherà anche la partita della Tramvia. "Parteciperemo ai bandi del Governo - ha spiegato il primo cittadino - anche per ottenere i finanziamenti necessari alla progettazione di un’opera che rivoluzionerà la mobilità cittadina e renderà Pisa più moderna, attrattiva, ecologica ed efficiente".

Un passaggio chiave per il governo Conti, inevitabilmente legato a doppio filo anche al risiko delle alleanze politiche. "Se ci fosse il partito dei sindaci sarei iscritto a quello - ha chiosato Conti ammettendo di avere ancora in tasca la tessera della Lega - perché più di ogni altro politico hanno il contatto con i cittadini e il territorio. Nel centrodestra pisano però c’è sintonia e ora abbiamo aggiunto le migliori forze della società civile, indispensabili per governare una città complessa come la nostra. Da tesserato della Lega ho fondato Pisa al Centro, ho ottimi rapporti con Fdi e Forza Italia. Per me non è cambiato niente: interpreto il mio ruolo di sindaco facendo solo l’interesse di Pisa". Conti ha parlato della città "da 100 mila abitanti: vogliamo aumentare il numero dei residenti dando la priorità alla rigenerazione urbana degli immobili del centro storico e con questa stella polare immaginiamo anche l’area ex Santa Chiara dove dovranno trovare posto abitazioni, verde pubblico (al posto di volumi che possono essere abbattuti perché non vincolati), un nuovo centro congressi in un rapporto sempre più stretto con le Università, anche per la revisione del piano Chipperfield che va adeguato alle esigenze attuali". Infine, la base militare dei carabinieri, della quale si tornerà a parlare sui tavoli del governo a Roma il 6 settembre e i rapporti, piuttosto freddini, con il Parco: "La soluzione proposta dal presidente del Parco, Lorenzo Bani, di utilizzare i volumi del Cisam potrebbe essere condivisibile, in un’area da riqualificare e da popolare senza consumare suolo. Gli alloggi dei militari devono stare in città e se Giani intende portare qualcosa a Pontedera, per noi va bene l’autodromo per l’addestramento. Sul nuovo piano integrato però è mancata la partecipazione. C’è una contrarietà trasversale di cui Parco e Regione devono tenere conto".