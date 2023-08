La città ricorda don Fiore Menguzzo

Per la decima volta, il Comune di Pisa e l’Associazione Culturale Il Mosaico hanno ricordato solennemente l’uccisione a Mulina di Stazzema per mano delle SS tedesche di Don Fiore Menguzzo e dei suoi familiari. La commemorazione del 79° anniversario dell’eccidio si è svolta a Pisa in due momenti: prima con la celebrazione in forma privata di una santa messa di suffragio, celebrata dal carmelitano scalzo Padre Maurizio Dessì sulla tomba di Don Fiore nella Cappella San Giovanni al Cimitero suburbano; in seguito, alle 19, con la commemorazione ufficiale in via Beccaria davanti alla lapide collocata nel 2020 dall’Amministrazione Comunale sulla facciata del condominio dove il sacerdote e la sua famiglia abitavano durante gli anni dei suoi studi in Seminario.