La città condivisa: a Pisa la V edizione della Biennale di Architettura

Pisa, 2 maggio 2023 - La città condivisa. E’ il focus e il filo conduttore della V Biennale di Architettura di Pisa che si svolgerà il prossimo autunno. Giunta alla sua quinta edizione, grazie all’organizzazione dell’Associazione LP – Laboratorio Permanente per la città, si terrà dal 13 al 29 ottobre 2023. Come per ogni edizione anche per questo attesissimo ritorno c’è un tema principale che farà da filo conduttore - tra i tanti progetti di architettura che saranno presentati - per l’intera riflessione culturale che coinvolgerà professionisti, cittadini e il grande pubblico.

EDIZIONE - Il titolo di questa edizione della Biennale è ‘La Città condivisa. L’architettura per un nuovo equilibrio sociale’; il tema, dunque, è l’architettura intesa quale strumento per costruire e vivere nuovi equilibri sociali. I curatori della Biennale, Massimo Del Seppia, Pietro Berti, Silvia Lucchesini e Fabrizio Sainati, si pongono l’obiettivo di individuare alcune direttrici di ricerca impostate sul ruolo fondamentale dell’architettura ai fini del riequilibrio sociale, offrendo una possibilità di confronto tra esperienze realizzate e visioni future con l’obiettivo di contribuire all’elaborazione di nuovi modelli in grado di cogliere le trasformazioni in atto.

PROGRAMMA - Il programma della Biennale prevede un’esposizione di progetti e realizzazioni a cui si affiancheranno incontri, progetti collaterali, convegni di approfondimento e letture. Tra le principali novità della V edizione l'associazione LP ha lanciato una CALL aperta ai progettisti (architetti iscritti all'Albo professionale) e agli studenti universitari che abbiano progettato e/o realizzato opere attinenti alle sei sezioni di ricerca individuate in relazione al tema portante: - L’Abitare, - GLI Spazi pubblici e strutture di connessione sociale, - L’Arte e cultura, - LA Cura, - LE Scuole, - LO Sport. COMMISSIONE - La Commissione, costituita da 5 membri appartenenti al Comitato Scientifico, avrà il compito di selezionare – dal 31 maggio fino al 15 giugno 2023, giorno di chiusura della call - 15 progetti tra quelli ritenuti più meritevoli e maggiormente aderenti al tema e in particolare alle sei sezioni. Il percorso espositivo, organizzato in sezioni tematiche, sarà ospitato in diversi padiglioni disseminati nel centro storico di Pisa (Arsenali Repubblicani, Fortilizio Torre Guelfa, Bastione Sangallo, Scala sopra le Logge, Logge di Banchi, Palazzo Lanfranchi) mentre incontri e conferenze si terranno in altri spazi appositamente dedicati. L’ingresso ai padiglioni espositivi ed ai convegni sarà gratuito in modo da favorire la massima partecipazione, non solo degli addetti ai lavori.

PREMI - Nel corso della manifestazione, così come in occasione delle precedenti edizioni, verranno assegnati due premi: Premio Città di Pisa per la Qualità Urbana 2023 Attribuito da LP e dedicato a chi, nel corso della propria carriera, ha contribuito con la sua costante attività intellettuale e progettuale alla diffusione dell’architettura come valore primario. Premio Biennale di Pisa 2023 Attribuito dai componenti del Comitato Scientifico e dedicato a chi tra i progettisti in mostra, ha maggiormente rappresentato con le sue opere il tema della V edizione della Biennale. M.B.