La Cgil in spiaggia per contratti giusti "I giovani non sono fannulloni"

di Enrico Mattia Del Punta

"Mettiamo il turismo sotto sopra" è lo slogan dell’iniziativa che ogni anno la Filcams Cgil mette in campo per informare e sensibilizzare sui diritti e le tutele dei lavoratori stagionali. Ieri mattina infatti sindacalisti, delegati e iscritti alla Cgil si sono trovati al Bagno degli Americani di Tirrenia per poi andare, divisi in due squadre, tra gli stabilimenti balneari con opuscoli informativi. "La realtà lavorativa non è quella che spesso ci raccontano anche gli organi di stampa, dove ci sono datori di lavoro che si lamentano perché non trovano dipendenti, chef, bagnini e altre professionalità importanti – spiega Catia Santochi, segretaria generale Filcam Pisa -. Dopo la pandemia, c’è stato un cambio di passo nella consapevolezza delle persone, che hanno deciso di non lavorare più a determinate condizioni. Parliamo di persone che hanno fatto un percorso scolastico e a cui non viene valorizzata la professionalità. Tutti i contratti nazionali del turismo sono scaduti. Contratti a 20 ore, quando poi se ne lavorano 55. Su 10 aziende turistiche controllate, il 75% non è stato trovato in regola". Una campagna nazionale che si ripete ogni anno dal 2014, e che non si limita solo al volantinaggio nelle spiagge.

"Il 24 e il 25 luglio verrà anche il camper nazionale della Filcam che farà tappa nel centro storico di Pisa - sottolinea Simona Conti, Cgil Filcam Pisa -. Questo è un settore dove troppe volte viene data la colpa ai giovani incolpati di essere svogliati, quando invece basterebbe applicare i contratti". Il volantinaggio è andato avanti tutta la giornata. "Una bella iniziativa – commenta Mattia Lascar, bagnino -. È un lavoro difficile, per la quantità di persone che vengono qui tutti i giorni. Ma nel settore penso sia importante sensibilizzare al rispetto dei contratti, soprattutto perché trovo ingiusto che si creino lavoratori di seria A, come i bagnini e lavoratori di serie B, come chi sta al bar. Dovremmo essere tutti uguali senza differenze contrattuali".

A partecipare al volantinaggio anche la giovane Rebecca Renieri, alla sua prima esperienza di lavoro in un grande hotel di Pisa: "Quando si entra nel mondo del lavoro, c’è poca informazione – spiega la giovane lavoratrice -, informarsi è importante per la tutela dei diritti". "Nessuno vuole lavorare gratis – commenta il bagnino Marco Pieralli mentre prende uno degli opuscoli della Cgil -. Certo, c’è una gavetta come in tutti i lavori, però se non trovi personale è perché non è stato fatto un contratto giusto, le ore in più quando vengono pagate le fanno tutti".