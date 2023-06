La ceramista amica di penna "Amava l’arte, era generoso Volle ad Arcore le mie opere"

CAPANNOLI (Pisa)

"Ho mantenuto in tutti questi anni con lui uno stretto rapporto epistolare di amicizia e nel tempo gli ho inviato gli auguri per il compleanno, le felicitazioni per i suoi successi politici e gli ho donato le mie opere artistiche in ceramica". Beatrice Germelli, ceramista di Perignano con studio in via San Rocco a Capannoli, ricorda Silvio Berlusconi. "Era un visionario - dice commossa - e ha fatto tanto bene all’Italia, oltre a essere un imprenditore di successo. Cenava con i Capi di Stato e le migliori personalità del jet set internazionale ma non ha mai smesso di rapportarsi con gli ultimi. La sua generosità era straordinaria".

Il rapporto epistolare tra l’ex premier e la ceramista della Valdera si era consolidato negli ultimi 25 anni. "Sono sempre stata una sua sostenitrice - ricorda Beatrice - e il primo dono glielo portai a Livorno nel 2000, quando arrivò con la ‘sua’ nave azzurra. Un’indisposizione improvvisa gli impedì di incontrarmi ma mandò sua madre, la signora Rosa Bossi, a ricevere il brande vaso in ceramica in stile antica farmacia che poi ha conservato nella villa di Arcore. Nella sua dimora c’è anche un grande piatto che gli ho donato nel 2005". E che il rapporto tra lei e Berlusconi, seppure solo per lettera, fosse sincero lo confermano i biglietti scritti di suo pugno dal Cav o dal fidatissimo Sandro Bondi che per anni fu il suo segretario particolare. Il 29 settembre 2000, nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno Berlusconi scrive a Beatrice rispondendo agli auguri di compleanno ricevuti dalla ceramista: "Grazie per gli auguri. Gli anni sono tanti, ma il ‘vecchietto’ tiene e farà vincere la libertà". In un altro biglietto l’ex premier fa riferimento proprio alle future elezioni del 2001 e ringraziando Beatrice scrive che "il traguardo decisivo" è "quello delle elezioni del 2001: sono, siano già al lavoro per vincere, per difendere la libertà e per cambiare l’Italia".

Gab. Mas.