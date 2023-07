La carta solidale "Dedicata a te" Vademecum per ottenerla e usarla

Vediamo infine quali sono i soggetti che non potranno usufruire dal beneficio. Tutti coloro che non hanno richiesto una certificazione Isee al 12 maggio non potranno accedere al sostegno. Non sarà possibile anche per i cittadini percettori del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione, nonché di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Sono inoltre esclusi i nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisca almeno una tra Naspi, indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni (Cig), qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato. Anche se i farmaci sono beni fondamentali, non sarà possibile acquistarli con "Dedicata a te". Sono due i casi in cui i cui i cittadini sono tenuti a contattare il proprio comune: nel caso in cui cambino comune di residenza e in quello di decesso del beneficiario. In caso di furto, smarrimento, clonazione, necessità di blocco o sostituzione per malfunzionamento, oltre a poter consultare i siti di Poste Italiane, i possessori potranno rivolgersi al numero verde gratuito 800-210170, messo a disposizione dalla stessa azienda.