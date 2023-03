"La Caritas non era da Paolo Martinelli"

Riceviamo e pubblichiamo da don Emanuele Morelli, Direttore della Caritas Diocesana:

"Leggo che, nell’articolo a firma di Gabriele Masiero su La Nazione del 23 marzo a pagine 3 della cronaca locale, si cita la “Caritas” come presente alla presentazione del programma del candidato sindaco Paolo Martinelli. Ritengo questa affermazione non precisa e fuorviante per i vostri lettori, in quanto né il presidente della Caritas, l’Arcivescovo, né il sottoscritto, in qualità di direttore, eravamo presenti".