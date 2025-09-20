La carica di Bike to work Day

Oltre 300 persone tra dipendenti, docenti, ricercatori e studenti degli atenei e centri di ricerca pisani hanno pedalato insieme per le vie del centro storico in occasione del Bike to Work Day. Partendo dalla propria abitazione, si sono ritrovate durante la mattinata di venerdì 19 settembre in Piazza dei Cavalieri e da lì, passando dai Lungarni, hanno raggiunto Piazza XX settembre, sede del Comune di Pisa che ha patrocinato l’evento, dove sono state accolte dalle autorità locali e dai rappresentanti delle 5 istituzioni partecipanti: Scuola Normale, Università di Pisa, Scuola Sant’Anna, CNR, INFN. La giornata Bike to Work ha l’obiettivo di riconoscere l’impegno di chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto per andare al lavoro e di incoraggiare sempre più persone a rinunciare all’uso dell’auto privata quando non indispensabile. Il successo di partecipazione testimonia il comune impegno delle istituzioni accademiche e di ricerca pisane nel favorire una mobilità sostenibile. "L’obiettivo è quello di promuovere la bicicletta come mezzo di spostamento– dice l’assessore allo sport Frida Scarpa – l’amministrazione comunale sta lavorando tantissimo per stimolare la cittadinanza a usare la bici, e questo per tutti, anche per chi ha problemi di mobilità." Diversi studi dimostrano che una pedalata quotidiana di circa 20-30 minuti ha effetti positivi sulla salute: fa bene al cuore, aiuta chi soffre di insonnia, migliora l’umore, favorisce la concentrazione, solo per citarne alcuni. La bici è ideale per muoversi in città: fino a circa 5-7km i tempi di percorrenza sono competitivi rispetto all’auto, il mezzo richiede un decimo dello spazio di parcheggio di un’auto e può muoversi anche all’interno delle ZTL, dove si trova buona parte delle sedi degli atenei e degli enti di ricerca cittadini. Andare al lavoro in bici è un’abitudine sana che porta enormi benefici per chi la pratica e per il territorio. Con un bacino di utenza di quasi 60.000 persone, stando ai piani spostamento casa-lavoro dei soggetti coinvolti, gli atenei e gli enti di ricerca pisani generano ogni giorno una notevole mole di spostamenti con un impatto non trascurabile sul traffico urbano. Se anche solo il 10% dei viaggi quotidiani attualmente svolti in auto da questo gruppo fosse sostituito da viaggi in bicicletta, ci sarebbero meno mezzi in circolazione, meno incidenti, meno emissioni inquinanti, rendendo Pisa più sostenibile, sicura e vivibile. "Pisa è città a vocazione a due ruote. Nella settimana europea della mobilità teniamo a ricordare quanto sia fondamentale l’utilizzo delle due ruote, per una città più vivibile e meno rumorosa". All’iniziativa hanno preso parte Marco Avvenuti, della commissione sviluppo sostenibile di Unipi, il vicedirettore della Scuola Normale Tommaso Pizzorusso, il rettore della Scuola Sant’Anna Nicola Vitiello, il direttore della sezione Infn Paolo Spagnolo, il presidente dell’Area ricerca del Cnr di Pisa Fabio Anastasio Recchia, Leonora Rossi di Fiab Pisa

Maddalena Nerini