La carica dei 400 pisani per la pace

Condividere. È stata questa la parola chiave della Giornata Mondiale della Gioventù di quest’anno, secondo l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e i ragazzi che vi hanno partecipato. "Una delle realtà più belle nella vita di un sacerdote e di un vescovo è condividere con i più giovani l’esperienza della fede, che non è mai solo la trasmissione delle proprie convinzioni religiose, ma la disponibilità a farsi compagni di viaggio nel cammino della vita", ha commentato. E oltre al "condividere", nei dieci giorni che la Diocesi ha passato a Lisbona c’è stato tempo per riflettere anche sulla pace e sul tendere la mano verso l’altro: "Le emozioni che trasparivano sui volti dei giovani a Lisbona erano di gioia, entusiasmo, desiderio di entrare in relazione con altri giovani. I ragazzi cercano la pace e hanno detto che questa è possibile. Dalla Gmg torniamo con più speranza e con la gioia di sapere che il bene c’è ed è diffuso in ogni parte del mondo", spiega Benotto. "Partecipare alla Gmg per me", fa un resoconto Benotto, "ha significato "dire" con i fatti l’attenzione della Chiesa pisana verso i giovani, accogliendone domande, dubbi, richieste e cercando di offrire riferimenti di valore. Ciò che senza dubbio ha funzionato sono state le innumerevoli domande – centinaia – che i 440 giovani della diocesi di Pisa a Lisbona mi hanno posto in occasione della catechesi e della celebrazione penitenziale". E tra quei ragazzi c’era anche Benedetto Berni, 18 anni: "Ci siamo svegliati all’alba per partire verso Lisbona: d’altra parte era questo il tema della Gmg, il continuo risveglio per raggiungere una meta in un costante viaggio. Ero sull’autobus 8, con i ragazzi di Cascina, Casciavola, Ansa d’Arno. È stato bello conoscere tutti e passare questi 10 giorni insieme".

Benedetto parla con la voce provata dai canti e dalle chiacchiere di una settimana, ma racconta tutto con grande emozione. E ricorda l’inizio di questa esperienza: "Prima siamo arrivati a Valldoreix, vicino a Barcellona. Abbiamo visitato la città e la notte siamo partiti di nuovo per Milharado, una cittadina a 32 km da Lisbona. L’accoglienza di Milharado non ha uguali: siamo stati accolti come padri, madri, fratelli. Chiunque parlava la propria lingua, un po’ in inglese, pochissimo in portoghese". L’insegnamento più grande per Benedetto è racchiusa in una parola, "Obrigado (“grazie“ in portoghese). E’ stata la parola che abbiamo usato di più. Grazie per tutto quello che ci è stato offerto, non è affatto scontato. Ci sentivamo parte delle famiglie che ci ospitavano. I volontari sono sempre stati con noi, guide e interpreti, ci hanno insegnato molte cose e noi le abbiamo insegnate a loro".

Giulia De Ieso