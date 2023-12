La carica dei 2.800 in corsa. Maratona di Pisa a Jbari

di Michele Bufalino

PISA

La Maratona di Pisa si chiude con successi italiani e britannici, con il trionfo dell’italiano Khalid Jbari, atleta dell’Athletic Club 96 Alperia, che ha attraversato il traguardo in Piazza del Duomo in soli 2 ore, 20 minuti e 00 secondi. Jbari, residente a Bolzano ha dichiarato con entusiasmo: "È il mio secondo tempo di sempre mi sono allenato molto per essere qui in forma. Sono marocchino di origine ma vivo a Bolzano, corro circa 130 km alla settimana, ci tenevo a vincere la Maratona di Pisa". Il secondo e terzo posto sono stati conquistati rispettivamente da Andrea Soffientini (Asd Dinamo Sport) con un tempo di 2h25`42", e Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate Asd) con lo stesso tempo, creando una competizione accesa e appassionante. Nella gara femminile primi due posti tutti britannici sul podio con Jemima Farley (England Athletics), grande favorita della corsa, che ha tagliato il traguardo in 2h3643", seguita da Melissah Gibson (Ealing Eagles Running Club) in 2h4207". Il terzo posto è stato conquistato dall’italiana Federica Moroni (G.s. Gabbi Asd) in 2h48`59". La Farley ha condiviso la sua felicità: "Pisa è stupenda, questa maratona è stupenda. Vedevo le Apuane all’orizzonte mentre correvo e mi davano tanta energia. Amo le montagne e ora amo Pisa. Sono scozzese ma vivo a Malta, felicissima di aver fatto qui il mio nuovo primato personale". La Maratona di Pisa ha visto la partecipazione di 2800 atleti provenienti da tutto il mondo, colorando le strade della città toscana con l’entusiasmo e la passione per la corsa. L’evento ha offerto uno spettacolo unico al mondo, con il traguardo situato sotto lo sguardo imponente della Torre Pendente nel suo 850esimo compleanno.

Il clima internazionale è stato ulteriormente enfatizzato dalla Pisanina Half Marathon, con la maltese Lisa Bezzina (Malta Athletics) che ha conquistato la sua quinta vittoria in 1h2144", mentre il vincitore scozzese George James (England Athletics) ha dominato la competizione maschile in 1h0630". Il podio maschile ha visto la presenza di Girma Castelli (G.s. Orecchiella Garfagnana) in seconda posizione con 1h0746", seguito dal francese Alexis Garod (Beaujolais Runners) in 1h0832". "La filosofia della nostra manifestazione – racconta Simone Ferrisi, Presidente di 1063AD, società organizzatrice della Maratona di Pisa – è quella di una corsa aperta a tutti".