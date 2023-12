La carica dei 10mila: maxi-sciopero. Si fermano commercio e turismo

Giornata di sciopero e di protesta dei lavoratori del turismo e del terziario che oggi incrociano le braccia per chiedere, dopo 5 anni di attesa, il rinnovo del contratto. In provincia di Pisa, "sono 10 mila e forse qualcosa di più i lavoratori chiamati a scioperare" spiega Catia Santochi, Filcams Cgil di Pisa, che denuncia una vera e propria "emergenza contrattuale". A livello nazionale sono invece cinque i milioni di lavoratori interessati dallo sciopero. Anche in Toscana il 54% degli occupati, secondo i sindacati, ha un contratto nazionale di lavoro scaduto. Un settore fondamentale, specialmente in questa settimana e a pochi giorni al Natale, che vive in una situazione di forte difficoltà. "I lavoratori – spiegano le sigle sindacali -, spesso part time, non riescono più a garantire a sé stessi ed alle proprie famiglie una vita dignitosa". Ad indire lo sciopero unitario sono stati Cgil, Cisl e Uil. "L’emergenza sanitaria – ricordano Catia Santochi, Filcams Cgil, insieme a Claudia Vargiu, Fisascat Cisl ed Irene Cesari, Uiltucs -, ha chiesto grandi sacrifici ad una parte dei lavoratori del commercio e della ristorazione collettiva, che sono stati al lavoro sempre, al pari di chi operava nei servizi di sanità pubblica, permettendo alle aziende di fare i loro utili. Il turismo che ha sofferto enormemente durante l’emergenza sanitaria ha poi visto una decisa ripresa ed ha superato per quest’anno i dati del periodo pre-pandemia, situazione confermata dalle stesse associazioni di categoria".

Un importante ruolo che, denunciano sempre i sindacati, non è stato riconosciuto. "Anche per l’adeguamento salariale – spiegano Cgil, Cisl e Uil in una nota -, le controparti non riconoscono l’indice Ipca per calcolare la richiesta economica in coerenza con la necessità del recupero del potere di acquisto dei salari. Le imprese devono dare una risposta a chi consente loro di stare sul mercato, di performare e di fare utili. Il nostro invito – conclude la nota unitaria – è di dimostrare solidarietà non recandosi a fare spesa né a consumare nei bar, ristoranti, pizzerie".

Enrico Mattia Del Punta