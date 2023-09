La boxe che salva "Atleti guardiani anti-bulli"

Oggi Pietro e Tommaso si allenano fianco a fianco. Sono atleti. Ieri, erano divisi dalla vita. L’uno, una situazione familiare difficile, "era il terrore di Pisa". Un bullo, si direbbe. "Il primo giorno che è arrivato in palestra – racconta il maestro benemerito Marcello Bartolomei (nella foto al centro) della pugilistica pisana Carlo Bartolomei all’Itis Da Vinci in via Contessa Matilde 74 – credeva di spaccare il mondo. Qui ha trovato prima di tutto una grande famiglia. Non ha più creato problemi. Ora aiuta sempre le persone più in difficoltà. Il suo sogno è entrare nell’esercito – prosegue – a breve avrà le prove che supererà di sicuro perché è preparato fisicamente e non solo, è in gamba".

Tommaso era preso di mira. Nell’età più critica, 11-12 anni, era paffuto. "L’ho preso e l’ho portato con me. E’ cambiato nel fisico e nella mente. Ora è un buon pugile", afferma Marcello. Due storie, due "esempi nella vita. Lo impone la nostra disciplina, lo impariamo sul ring. Fuori si comportano bene, devono farlo e viene loro naturale, adesso. Il codice etico è ferreo: in caso di azioni scorrette al di fuori della palestra, il maestro è obbligato a dirlo alla federazione e chi sgarra viene buttato fuori".

Il messaggio viene portato anche all’esterno e arriva fin sui banchi di scuola. "Cerchiamo di combattere il bullismo anche nei vari istituti cittadini. Con corsi specifici. Ci avvaliamo solo di istruttori della Federazione pugilistica italiana". Pietro e Tommaso, medesima età, stesso ring, sogni diversi, valori unici.

Antonia Casini