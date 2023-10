"La bomba" di Alberto Cassani

Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 alla Libreria Pellegrini propone e ospita la presentazione del romanzo "La bomba", recentemente edito per i tipi Baldini+ Castoldi. L’autore, Alberto Cassani, al suo terzo romanzo, presenterà il volume assieme all’insegnante pisano Dario Danti, Assessore alla cultura al Comune di Volterra.

Siamo in una tranquilla città di provincia, guidata da una giovane sindaca, single e di origini straniere. In tempi normali nulla turberebbe l’ordinario corso delle cose, ma qualcosa si è rotto nel normale scorrere degli eventi. È in quel preciso momento che una minaccia di una bomba in città fa la sua irruzione. La sindaca ha 30 giorni per decidere: o si ritira dalla politica o la bomba scoppia. Questo l’ultimatum dell’anonimo attentatore. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Anzi, col passare dei giorni, la faccenda cresce a dismisura. In breve tempo, accanto a ineffabili politici di provincia, entrano in gioco colossi economici, gang criminali e gruppi di estremisti. In un clima di odio, rabbia e violenza, nel quale i secondi fini della politica fanno i conti coi condizionamenti dell’economia, la sindaca può contare solo sull’aiuto del professor Carlo Fabbri, un insegnante di mezza età con solidi princìpi e scarse ambizioni, che per i casi della vita è anche il segretario locale del suo partito. Perché, una bomba? Chi avrebbe la sconsideratezza e la capacità di concepire un simile efferato atto? E perché dare prima un avvertimento? Appuntamento in Libreria Pellegrini, Piazza San Frediano 10.