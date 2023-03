La biblioteca perduta conferenza sulla Bup agli "Amici di Pisa"

Venerdì alle 17.30 nella sede dell’associazione Amici di Pisa in via Pietro Gori, si terrà la conferenza "Alla ricerca della biblioteca perduta. la Biblioteca Universitaria Pisana". Si tratta di andare alla ricerca di una prestigiosa Biblioteca che, ormai da anni, ha perso la sua collocazione storica e la sua integrità e sembra doveroso impegnarsi nella speranza di ritrovarla e ricollocarla nella sua completezza. Dotata di almeno 600.000 (seicentomila) volumi conservati nei locali del Palazzo della Sapienza. Interverranno il professor Michele Arcangelo Feo, associazione Amici della Bup, dottor Daniele Ciacchi, direttore Biblioteca universitaria pisana. Un patrimonio, di alto valore economico e culturale per Pisa e per la Nazione, che si è formato a cominciare dal 1743 grazie al lascito voluto dal giurista e fisico sperimentale Giuseppe Averani.