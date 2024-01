La Befana dei pompieri è arrivata in pediatria. Sabato evento in piazza

La befana dei vigili del fuoco di Pisa è atterrata nei reparti di pediatria a Pontedera e a Pisa. Quest’anno la befana dei vigili del Fuoco, a causa dell’allerta meteo, non è scesa dalla Torre Civica di Cascina con grande dispiacere di tutti grandi e piccini. Pare che la vecchina si sia persa tra nuvole cariche di pioggia ed è atterrata a sorpresa nel reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera. Un evento speciale che si è svolto nel segno della solidarietà, con protagonisti i bambini degenti nel reparto. Inoltre il programma non è finito. L’amministrazione comunale di Cascina , il comando dei vigili del fuoco di Pisa, l’Associazione vigili del fuoco e la Pro Loco di Cascina hanno deciso di mettere in piedi una manifestazione per sabato 13 gennaio, sempre in piazza dei Caduti per la Libertà.