La bandiera palestinese sul Ponte di Mezzo

Blitz in Ponte di Mezzo del corteo transfemminista promosso ieri da "Non una di meno". Un migliaio di donne e uomini hanno attraversato le principali vie del centro cittadino e sul Ponte di Mezzo hanno tolto dal pennone la bandiera di Pisa, mai più ritrovata, per issare quella della Palestina. Per alcuni minuti la bandiera palestinese ha sventolato sul ponte poi dopo che i manifestanti se ne sono andati alcuni addetti del Comune l’hanno rimossa ripristinando al suo posto la bandiera pisana.

In mattinata invece alcune decine di manifestanti hanno fatto ingresso a Palazzo Gambacorti e dal balcone del primo piano hanno steso alcuni striscioni con le rivendicazioni per chiedere "non fiori, ma welfare" e diritti.