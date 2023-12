"La ballata della cura": giornate della salute mentale

"La ballata della cura". Oggi alle 18 laboratorio di teatro ability e canto de L’Alba Associazione guidato da Marta Corci, regista, Antonella Riu, operatrice e Diana Gallo, presidente. "Un interessantissimo lavoro teatrale da non perdere!". Appuntamento al Teatro Sant’Andrea, via del Cuore, Pisa. Ingresso a offerta libera a sostegno delle attività de l’Alba! Segue cena solidale natalizia con le famiglie de L’Alba, associazione, al Quore Ristorante de L’Alba, via del Cuore 1. Antipasto più tris di primi a 22 euro.

Prenotazioni: 050 579941 / 340 354 1897.

Dal 2000 l’Associazione L’Alba si occupa di re-integrare persone che soffrono o hanno sofferto di un disagio psichico o psicologico tramite la creazione di uno spazio condiviso, aperto a tutti in cui ci sia un reale abbattimento dello stigma.

"I nostri progetti si concretizzano in una serie di attività legate ai settori della ristorazione, dell’arte e degli eventi".

"Oltre a frequentare i nostri locali, dove lavorano assiduamente i ragazzi dell’associazione puoi aiutarci devolvendo il tuo contributo volontario in fase di dichiarazione dei redditi".

L’appello è per donare il 5x1000 all’Associazione L’Alba cod. fiscale: 93046290503. "Diventa un donatore dell’Associazione L’Alba. Il tuo sostegno aiuterà a re-inserire nella società persone fragili, in difficoltà, a ritrovare uno scopo nelle loro vita, sviluppare la loro creatività, trovare un lavoro, dei nuovi amici e a quelli più fragili una nuova casa".