Kryptos, inganno e mimetismo nel mondo animale al Museo di storia naturale di Calci

La mostra al museo

Calci (Pisa), 3 marzo 2023 - Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospiterà, dal 17 marzo al 12 novembre 2023, la mostra “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, con animali vivi, fotografie in grande formato e proiezioni video.



In natura nulla è come sembra e l’inganno è l’unica costante. Mimetismo non vuole dire solo nascondersi, ma fingere di essere qualcosa di diverso; gli animali assumono forme e colori di quanto li circonda, oppure spaventano i nemici con colorazioni vistose. Moltissimi fingono di essere quello che in realtà non sono: una foglia, un fiore, un rametto, un ciuffo di muschio, oppure adottano la livrea di specie pericolose quando sono del tutto privi di mezzi offensivi.



La mostra “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale” racconta questo mondo affascinante con una selezione di interessanti animali vivi: rane, insetti foglia, mantidi e ragni con livree sorprendenti, presentati all’interno di grandi terrari arredati che riproducono l’ambiente naturale delle specie ospitate (tutte nate in cattività e non pericolose).

L’esposizione nella prima parte illustra gli adattamenti che gli animali mettono a punto per mimetizzarsi con gli ambienti in cui vivono, nella seconda mostra le variopinte colorazioni di avvertimento e le forme di inganno più raffinate. L’ultima sezione, infine, racconta i diversi modi con cui gli animali vedono il mondo e spiega il perché di alcune curiose livree. L’esposizione è arricchita da fotografie in grande formato e da proiezioni video a parete che raccontano la vita segreta delle specie presenti.



La mostra “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale” è curata da Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, naturalisti, fotografi professionisti e autori di diverse esposizioni scientifiche.



L’inaugurazione si terrà venerdì 17 marzo alle ore 17.00, nella Sala conferenze del Museo. Dopo i saluti della direttrice del Museo Elena Bonaccorsi, i curatori della mostra Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli presenteranno il loro lavoro e accompagneranno il pubblico presente in una visita guidata davvero speciale.

M.B.